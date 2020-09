Benedetta Parodi non vede l’ora di cominciare: “Vi porterò insieme a me”

Benedetta Parodi sta per cominciare una nuova avventura televisiva con un programma di cucina in onda su La7

La conduttrice è molto attiva su Instagram, con tanti post che evidenziano la sua passione per la cucina. Ma anche nei particolari di vita privata. Per lei ci saranno delle novità televisive che la diretta interessata ha comunicato con un post su Instagram. La moglie del giornalista Sky Fabio Caressa è diventata famosa con i suoi programmi sul food. La cucina ed il cibo rappresentano la sua passione principale. Che racconta con i post su Instagram ma anche sugli altri social. Tante le ricette che mette in evidenza anche su Facebook, con tanti video che mostrano la sua abilità tra i fornelli. Passione che trasferisce anche ai follower ed a tutti quelli che la seguono nelle dirette che spesso condivide con i fan. Ma poco fa la conduttrice ha voluto dare un anticipazione su Instagram di quello che sarà a breve il suo nuovo programma di cucina. Che si preannuncia già da adesso un successo di pubblico: “Non vedo l’ora di portarvi nello studio di Senti Chi Mangia…da lunedì sul La7 alle ore 17”. Il programma sarà quindi pomeridiano, ed avrà una fascia di pubblico composta innanzitutto dalle tante mamme che a tempo pieno si occupano delle cose della casa. Un orario che permetterà quindi di guardare senza assilli le ricette di Benedetta Parodi, che entrerà nelle famiglie degli italiani da La7. Tanti i commenti al post dei follower entusiasti della nuova avventura della conduttrice ed esperta di cucina e ricette. Con il seguito che si preannuncia importante già a partire dalla prima puntata di lunedì prossimo. Fan impazienti di conoscere la struttura del programma e le varie ricette che verranno presentate. Con la possibilità di preparare tante cenette prelibate solo seguendo i consigli che saprà dare a tutti i telespettatori.