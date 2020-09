Michelle Obama in un intervista confessa che non sempre il rapporto con il marito è stato idilliaco. Ma mai in bilico

La moglie dell’ex Presidente degli Usa in una intervista ai media americani ha parlato della relazione con il marito. Facendo riferimento anche al periodo precedente alla carica importante che ha ricoperto Barack. L’ex first lady ha confessato che ci sono stati tanti periodi tra alti e bassi nella vita coniugale. E che in tanti anni delle discussioni ed incomprensioni possono capitare. Ma quello che ha confessato al giornalista è stato molto forte. Infatti Michelle senza mezze misure ha dichiarato di aver avuto la tentazione di buttare suo marito giù dalla finestra. E le allusioni vanno alle discussioni che di sicuro non sono mancate negli anni. Come del resto accade in tutte le famiglie del mondo. Poi nel corso dell’intervista l’ex first lady ha confessato di guardare con una certa preoccupazione le coppie di oggi. Che si sentono fragili rispetto a quelle del passato. E che non hanno la forza e probabilmente nemmeno la volontà di affrontare le crisi ed i momenti difficili. Per questo motivo non si hanno più rispetto al passato tantissimi matrimoni duraturi. Tanti quelli falliti e durati anche pochi mesi. Questo secondo Michelle accade perché non si ha più la voglia di superare le difficoltà. Lei ed il marito ne hanno avute, ma le hanno sempre superate. Ed è orgogliosa di essere andata sempre avanti con forza. Anche perché altrimenti poi non si sarebbe goduta il buono che è arrivato per lei ed il marito. Con la fama ed il successo che può avere un presidente americano e la sua famiglia. Il giornalista nel corso dell’intervista le ha anche domandato cosa ne pensasse di Tinder come modo di approcciare in amore. Con Michelle che ha bocciato senza mezzi termini questo strumento.