Valentina Ferragni, irriconoscibile nel cambio look: “Cosa hai combinato?”

Valentina Ferragni ha cambiato completamente look dei capelli. Una scelta che non tutti i follower di Instagram hanno condiviso

La sorella di Chiara è un personaggi molto conosciuto su Intagram. E da sempre viene inquadrata come una bella ragazza con capelli biondi ed occhi chiari. Come la sorella, celebre influencer e moglie di Fedez. Ma decisione di cambiare look nei capelli è stata presa non proprio benissimo da tutti i follower. Che hanno commentato la foto che la vede con un cambiamento radicale di aspetto. Non sembra più lei in effetti. L’influencer e modella non ha più i capelli biondi. Ma come si può notare dalla foto pubblicata sotto è passata ad un look tutto diverso. Rosa pink, con i follower che ovviamente si sono divisi. Tra quelli a favore di questa decisione e quelli contro. Qualcuno ha apprezzato molto il cambio look, con commenti del tipo “Sei pazzesca” “Bellissima” e tanti altri complimenti che hanno mostrato il gradimento del pubblico. Ma poi ci sono stati anche gli altri commenti che non sono stati proprio entusiasti. E si tratta di tutti i follower che hanno sbottato appena vista la foto della Ferragni. “Cosa hai combinato” ha scritto qualcuno. “Per me è no” ha scritto un altro fan. Poi via via sono arrivati soli i no o i si a commento dello scatto. In ogni caso il post ha riscosso come sempre un successo clamoroso di like e commenti. Una vera e propria pioggia che ha scatenato una lunga serie di commenti dei fan che come detto si sono divisi tra favorevoli e contrario al cambio look. Aspetto fisico che spesso è stato al centro dell’attenzione per la sorella minore di Valentina Ferragni . Che ingiustamente veniva accusata di non avere delle curve e di essere completamente piatta. Accuse che la diretta interessata ha rispedito al mittente a suon di foto e video su IG.