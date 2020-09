Chiara Ferragni ha confessato qualche ora fa su Instagram un grave lutto che l’ha profondamente segnata ma anche traumatizzata

La web influencer è ovviamente molto attiva sui social. In particolar modo su Instagram insieme al marito Fedez è spesso protagonista di vari siparietti che fanno impazzire i fan. Stiamo parlando della coppia più famosa e celebre del web. Che si è costruita in pochi anni il primato assoluto nella classifica degli influencer nel nostro paese. La confessione che ha fatto Chiara nelle sue stories qualche ora fa ha sconvolto i suoi ammiratori. Si tratta di un lutto che l’ha profondamente sconvolta e colpita. Non è voluta andare nello specifico evitando i dettagli. Ma nella storia l’influencer ha confermato che si tratta di un lutto che è accaduto un anno e mezzo fa. E che non riusciva a superare. Tanto da turbarla in modo evidente. Così tanto da dover ricorrere ad una terapia. Che l’ha aiutata in modo veloce a superare quel trauma che non le permetteva di andare avanti nelle sue attività. E di uscire dal tunnel del turbamento. Insomma, senza questo rimedio difficilmente sarebbe riuscita a metabolizzare il suo trauma legato al lutto che aveva subito.

La web influencer adesso consiglia a chi ne ha bisogno la sua stessa terapia

Chiara Ferragni ha voluto raccontare quello che le è capitato un anno e mezzo fa. Senza andare troppo nei particolari della vicenda. E del lutto che l’ha colpita. La web influencer insieme al marito Fedez ed al piccolo Leone ha trascorso una lunga vacanza in Sardegna. In un paesaggio meraviglioso che ha spesso condiviso sui social. Prima di far rientro a casa a Milano ha fatto un saluto ai genitori. E nelle scorse ore ha pubblicato delle stories dove ha parlato del suo dramma personale. Con il lutto che le aveva procurato una situazione personale difficile. Che è riuscita a superare grazie all’auto di una terapia. La moglie di Fedez ha raccontato che le è bastata una sola seduta per ritornare se stessa e per abbattere ogni paura. Si tratta di una tecnica ‘Emdr’ che punta ad eliminare i traumi. Non cancellandoli, ma facendo in modo che possano essere vissuti in maniera distaccata o indiretta. Ma anche cercando di trarre dei ricordi positivi anche da un lutto o da un altro episodio negativo. Cancellando tutte le negatività e gli aspetti non positivi. Una tecnica che la Ferragni consiglia a tutte le persone che non riescono a venire fuori da certe situazioni difficili che spesso non si riescono a superare. La web Influencer ha voluto sottolineare che nel suo caso anche una sola seduta è servita per farle superare tutte le paure e le incertezze che quel lutto le aveva provocato.