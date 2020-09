Ludovica Pagani, l’outfit sul red carpet di Venezia è da perdere il fiato

Ludovica Pagani irresistibile nel suo outfit sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Follower innamorati dell’influencer!

Il Festival del Cinema di Venezia ha visto in questi giorni tanti protagonisti alternarsi sul red carpet. Ma sono stati soprattutto i personaggi femminili, dello spettacolo e non, a tenere banco. Con la passerella sul tappeto rosso più famoso d’Italia e la critica pronta a commentare. La performance dell’influencer di ieri è stata molto positiva. Con tanti complimenti arrivati per lei non solo da parte dei follower. Che si dicono pazzi per le sue qualità fisiche e che quindi non fanno testo. E’ stata piuttosto la critica giornalistica e del gossip che ha avuto pareri favorevoli su quanto fatto dalla bergamasca. Che ha visto crescere la sua popolarità, e non solo sul web. Parliamo senza dubbio di una bellissima ragazza che di sicuro è nella top ten delle bellezze del nostro paese. Bella e competente, ha dalla sua parte anche un fisico che fa perdere la testa ai suoi ammiratori.

Come si nota dalle foto, ieri è stata davvero irresistibile e non solo per i fan

Ludovica Pagani ha raccontato tutte le sue emozioni nelle tappe di avvicinamento al red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. Tante le stoeies pubblicate nei giorni scorsi. Ma anche a poche ore e minuti prima dell’evento. Con la sua bellezza e sensualità che è sempre emersa. E’ stata lei stessa a pubblicare le foto della sua performance a Venezia. L’abito bianco lungo e trasparente è stato molto apprezzato dai suoi ammiratori. Ma anche dalla critica veneziana, che non risparmia di solito critiche per chiunque. Una bellissima affermazione per la bellezza bergamasca che di professione fa l’influencer. Ma che sogna di arrivare al mondo della televisione, magari in programmi calcistici. Dopo le esperienze a Quelli che il calcio e Sport Italia possibili sorprese all’orizzonte per lei!