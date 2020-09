Sempre più persone nel nostro Paese decidono di investire attraverso il trading online. Ecco l’elenco delle 10 migliori azioni presenti, ad oggi, sulla borsa di Milano.

Nell’epoca della crescita esponenziale della finanza, sono sempre più numerose le persone sono attratte dalla prospettiva di investire in borsa parte del proprio capitale. Un’operazione che ormai da diversi anni si è resa alla portata di ognuno di noi, attraverso il trading online.

La possibilità per tutti di partecipare al mercato azionario, tuttavia, non necessariamente corrisponde al fatto che chiunque decida di investire abbia le conoscenze e le abilità per farlo nel migliore dei modi. Al contrario, per molti non è semplice muoversi in un mondo complicato, fatto di azioni, mercati e indici, in cui fiuto, informazioni ed esperienza sono importanti per assicurarsi i migliori investimenti.

Moltissimi degli investimenti effettuati attraverso trading online riguardano i CFD – contratti per differenza – che permettono di speculare sulla crescita o sul calo dei prezzi nei mercati finanziari.

Chi volesse avvicinarsi a questo tipo di attività, potrebbe investire su azioni italiane che fanno parte dell’indice FTSE – MIB, il principale indice del nostro Paese, piuttosto che su indici secondari.

Ma quali sono, in questo momento in cui il PIL italiano è ai minimi storici, le migliori azioni nazionali su cui puntare? Senza dubbio consigliate le azioni di Italcementi, gruppo bergamasco che ha registrato, nell’ultimo anno, un rialzo del valore delle proprie azioni del 145%. Molto interessante anche il caso di Anima Holding.

Con un rialzo annuale del 118,94%, l’azienda del settore del risparmio gestito rappresenta in questo momento un’ottima scelta per chi volesse avvicinarsi al mondo del trading. Discorso analogo si può fare per BCA MPS – il famoso gruppo bancario ha visto crescere il valore delle proprie azioni del 112,13% negli ultimi 12 mesi – e per Yoox, gigante della vendita online di accessori di moda, cresciuto dell’83,45%.

Trend positivo anche per Finmeccanica, che regista ad oggi un +73,35% rispetto a un anno fa, circa dieci punti percentuali in più rispetto a Banca Popolare di Milano, la cui crescita si attesta al 64,17%. Incrementi minori, ma pur sempre di grande rilevanza, sono quelli che riguardano la multiutility A2A (+59,45%), il gruppo produttore di cementi Buzzi Unicem, cresciuto del 58,43%, e Luxottica, con un rialzo annuale del 53,02%. Infine, un buon investimento può essere rappresentato anche dalle azioni del gruppo Campari, capace di far registrare una crescita nell’ultimo anno del 50,75%.