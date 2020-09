Giulia De Lellis si presenta alla Mostra del Cinema di Venezia con alcune imperfezioni fisiche che non offuscano la sua bellezza

La famosa influencer ha dato una prova della sua sicurezza dei propri mezzi molto importante. Che potrebbe essere da esempio per tutte le donne che invece hanno complessi di fronte a qualche piccola imperfezione sul corpo. L’ex compagna di Damante ha avuto il coraggio di sfilare sulla passerella della Mostra del Cinema di Venezia anche con qualche segno del’acne sul viso. Il red carpet non le ha fatto alcuna impressione, e nemmeno le luci della ribalta. Con tutta la naturalezza e la disinvoltura possibile ha sfilato nonostante l’acne che è evidente sul suo viso. E che non è stata nascosta dal trucco. Una bellissima passerella per lei che ha dimostrato tutto il carattere del mondo. Con i complimenti da parte dei follower di Instagram che hanno apprezzato il suo gesto. Cosa che dovrebbe spingere altre donne ad uscire da certi complessi.

Gucci: “Una ragazza bellissima non infastidita dalle imperfezioni sul viso”

Giulia De Lellis ha ricevuto tantissimi i complimenti per lei. Che arrivano anche dallo stilista Gucci. Il quale afferma che è inconcepibile che si debbano sottolineare le imperfezioni di una donna solo perché si tratta di un personaggio pubblico. Lo stilista afferma che le imperfezioni esistono e sono umane, queste offese arrivano anche a tante adolescenti che per questo motivo vivono dei drammi. Si potrà criticare quanto volete – continua Gucci – ma bisogna apprezzarla perché non è affatto infastidita dalle sue imperfezioni sul viso. Accettando questo suo difetto ha dato una grande dimostrazione. Ci si deve concentrare sul suo sorriso. Anche Aurora Ramazzotti in passato aveva toccato questo argomento, da persona sensibile ed attenta a certe problematiche. E la stessa Giulia aveva appoggiato l’iniziativa della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Che ama toccare temi importanti come questi.