Bianca Guaccero è stata molto attiva nelle ultime ore su Instagram. La dedica al suo ‘amore’ ha colpito i follower

La conduttrice di Detto Fatto è stata protagonista del web nelle ultime ore. Tra post e stories su Instagram ha catturato l’attenzione dei suoi follower, che la seguono con passione ed interesse. Non solo in televisione, anche sul web la sua popolarità è molto alta. Dopo un periodo di vacanze in Puglia, adesso ha ricaricato le pile. Ed è pronta per ricominciare una nuova stagione insieme a Jonathan Kashanian nella trasmissione di gossip ed attualità. Un programma molto seguito dai telespettatori. Che adesso non vedono l’ora che possa arrivare il momento per rivederla su Rai 2 con il programma che le ha dato tante soddisfazioni nella scorsa stagione. Ma per la conduttrice le novità per il prossimo anno saranno tante. Infatti sarà impegnata anche sul set della fiction Il Medico e la Mala. Esperienza da attrice che la entusiasma.

La conduttrice: “La persona che negli ultimi anni mi ha regalato tanti sorrisi”

Bianca Guaccero è pronta per il ritorno il televisione. Sia nelle vesti di conduttrice che di attrice potrà essere ammirata dai suoi fan. Che la apprezzano anche come donna. Per la sua bellezza e sensualità. Anche per questo crescono sempre di più i suoi follower su Instagram. Con i post che mettono in risalto la sua bellezza e sensualità che ricevono migliaia di like e commenti. Nelle ultime ore ha voluto fare attraverso una Storia su Instagram gli auguri ad una persona davvero speciale per lei. Si tratta del suo amico ed hair stylist Francesco Argentino. Per lei una persona speciale “che mi ha regalato tanti sorrisi in questi anni”. I complimenti all’amico definito “genio dei capelli”. Ma poi ancora parole importanti per lui: “Un amico magico. Auguri amore mio”.