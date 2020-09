Giulia Provvedi nelle vesti di zia: la sorella di Silvia in un video su Instagram canta una canzone alla piccola Nicole

Giulia Provvedi e la sorella Silvia, in arte Le Donatella, stanno vivendo un periodo particolare. Entrambe si possono considerare single per motivi diversi. La zia e la mamma della piccola Nicole hanno interrotto per cause differenti le loro storie. Giulia sta attraversando un periodo difficile con Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta. La sorella attende novità sulla vicenda giudiziaria che ha colpito il compagno Giorgio De Stefano. Una storia che lo vede imputato di accuse legate alla ‘Ndrangheta. Così, a due giorni dalla nascita della piccola Nicole, papà Giorgio è finito in carcere. La compagna è uscita tempo fa allo scoperto, dichiarando di avere piena fiducia nelle istituzioni. E di attendere con positività le vicende legate al padre di sua figlia. Intanto entrambe le sorelle si godono la piccola Nicole. Che cresce tra l’amore della mamma e della zia.

Dai social emerge tanto amore da parte di zia Giulia e mamma Silvia per Nicole

Zia Giulia e mamma Silvia stravedono per la piccola Nicole. Tanti i video e le foto che mostrano le attenzioni per la piccola. Ma è soprattutto zia Giulia che ama farsi notare con la piccola nipotina. In vari video mostra l’amore per lei, che avrà davvero tanto da imparare dalle due mamme che la stanno crescendo. L’assenza di un padre è infatti sostituito al momento dal grande amore ed affetto che le due sorelle trasmettono alla piccola. Scene che come detto spesso vengono condivise sui social. Con i follower che si commuovono spesso per quanto riescono a dare a Nicole. Nell’ultimo video pubblicato sui social è stata zia Giulia a cantare la ‘canzone dell’amore’ alla piccola. Andando avanti per ben due ore. Tanti i messaggi dei follower al video. Con i like che in poco tempo hanno raggiunto numeri record. L’ennesima dimostrazione della popolarità che le due sorelle hanno raggiunto con il duo Le Donatella.