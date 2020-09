Diletta Leotta saluta il mare e l’estate: “Purtroppo adesso devo ripartire”

Diletta Leotta bella ed abbronzata saluta l’estate ed il mare della sua Sicilia: gli impegni lavorativi e la nuova stagione si avvicinano!

Diletta Leotta conquista l’attenzione dei follower di Instagram con uno scatto che non passa inosservato. La conduttrice e giornalista, volto noto di DAZN, riscuote sempre un forte successo ad ogni sua pubblicazione sui social. Non a caso è definita la regina dei personaggi pubblici italiani. Bella e preparata, conquista i cuori dei suoi ammiratori grazie alle sue armi. Che sono quelle della bellezza e della sensualità. Ma anche di un fisico da capogiro, che fa sognare i follower. Quella che si sta per concludere è stata un estate rovente anche per lei. Nelle splendide acque della Sicilia e della Sardegna, è stata al centro del gossip. Prima con la rottura della relazione con Daniele Scardina. Poi con un presunto flirt con un amico misterioso, del quale poco o nulla si è saputo. Molto riservata sulla sua vita privata, la bella conduttrice ha dribblato ogni discorso sulla sua situazione sentimentale.

Tanti i commenti esilaranti al post su IG: “E’ un peccato che non ci sia vento”

Diletta Leotta ha mostrato le sue doti fisiche in varie occasioni. Sia nello splendido scenario della Sardegna che in quello della sua terra ha fatto impazzire i suoi fan. Che l’hanno seguita in ogni occasione. Con le pubblicazioni dei suoi post che hanno raggiunto sempre numeri importanti. Con like e commenti che hanno certificato la sua popolarità che è massima. Nell’ultimo post pubblicato dalla sua Sicilia la conduttrice e giornalista ha voluto dare il suo arrivederci al mare ed all’estate. Con una foto che per l’ennesima volta ha catturato l’attenzione del web. Migliaia i like ed i commenti allo scatto in pochi minuti. Con qualche follower che in modo ironico si è chiesto come mai non ci fosse il vento ad alzare il suo vestitino scuro mentre fissa il mare. Uno scatto che ha risaltato la sua bellezza ed il suo fascino. Con il post che ancora una volta ha fatto il giro dei social. Il commento: “Ciao mare, anche quest’estate mi hai fatto compagnia ma adesso devo ripartire #september”