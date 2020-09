Elettra Lamborghini su tutte le furie: “Non vi permettete…sciacquatevi la bocca!”

Vediamo insieme per quale motivo la bellissima Elettra Lamborghini si è arrabbiata ed è andata su tutte le furie.

Elettra Lamborghini è una bellissima donna che con il passare del tempo sta conquistando la scena musicale italiana.

Ma vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Elettra Lamborghini su tutte le furie: “Non vi permettete…sciacquatevi prima la bocca!”

La bravissima cantante Elettra Lamborghini, è sempre più famosa e tramite le sue storie ha pubblicato qualcosa di molto particolare.

Il motivo è che ultimamente le sono state fatte alcune accuse personali, e lei ha deciso prontamente di rispondere a tono.

LEGGI ANCHE —-> ROMINA POWER INVIA UN MESSAGGIO PRECISO ALLA POLIZIA: “DOVETE SAPERLO!”

In precedenza, Elettra aveva detto la sua sulla questione dei contagi di alcuni colleghi famosi, senza usare, anche in quel caso, molti giri di parole.

Ma questa volta qualcuno ha preso di mira lei, ed ovviamente, non ha aspettato per dire la sua e rispondere, il tutto tramite il suo profilo social di Instagram, e per la precisione tramite le storie.

Elettra ha spiegato che non ha fatto foto con i fan, ed anche se sta registrando un programma ha per la maggior parte del tempo la mascherina.

LEGGI ANCHE —-> SIMONA VENTURA A CUORE APERTO CONFESSA: “STO SOFFRENDO MOLTISSIMO”

Per quanto riguarda i concorrenti, poi, gli viene fatto il tampone, e sul finire ha scritto le seguenti parole:

“Non vi permettete di rompere i co*****i… e fatevi un lavaggio di bocca prima di parlare… qui si sta toccando il fondo!!!”.

Ha continuato poi Elettra dicendo, che lei ha fatto sia il tampone che il test sierologico ed è risultata negativa a tutti e due.

A breve poi, ci sarà anche il suo matrimonio ed è quindi suo massimo interesse non contrarre il virus, per poter vivere il tanto desiderato giorno speciale per lei e per il compagno Afrojack.

Il suo discorso prosegue dicendo che sia per l’addio al nubilato ha chiesto alle sue amiche di portare il risultato del sierologico e stessa cosa per la villa che ospiterà il suo matrimonio