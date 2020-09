Clizia Incorvaia posta una foto su Insagram insieme alla sorella Micol. Le due sono praticamente uguali: “Specchio riflesso”

Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste dell’estate. La sua storia con Paolo Ciavarro ha tenuto incollati ai social i suoi ammiratori. Che l’hanno vista sorridere dopo un periodo cupo dopo la separazione da Francesco Sarcina delle Vibrazioni. La sua esperienza al Grande Fratello Vip è stata esaltante. Le ha permesso di conoscere Paolo e di vivere una relazione intensa ed a tratti bollente sia all’interno che all’esterno della casa più spiata d’Italia. Attivissima sui social, ha messo in evidenza il suo fisico e la sua bellezza. Armi che le hanno fatto conquistare il cuore di migliaia di fan. Che adesso impazziscono anche per la sorella Micol! Infatti l’ex gieffina ha postato poco fa uno scatto insieme alla sorella. Foto che ha fatto il giro del web. E che ha ottenuto un successo clamoroso sui social. La sorella minore di Clizia è come lei una bellissima ragazza.

I follower di IG pazzi delle due sorelle: “Siete delle bellissime principesse”

Clizia Incorvaia e la sorella Micol hanno scatenato i follower di Instagram. Che hanno potuto apprezzare le qualità delle due sorelle che sembrano davvero due gocce d’acqua. La sorella minore tra qualche giorno compirà 28 anni. Ed assomiglia tantissimo a Clizia. Come si può notare dallo scatto pubblicato sopra la somiglianza è forte. Tanto che anche i follower non hanno potuto fare a meno che commentare con entusiasmo le loro caratteristiche fisiche. “Specchio riflesso” ha scritto la sorella maggiore. Ma tanti sono stati gli apprezzamenti dei fan. Che hanno mostrato un forte gradimento per entrambe: “Siete due splendide principesse” hanno scritto. “Bellissime, due gocce d’acqua”. Insomma, i complimenti per tutte e due si sono sprecati. Con il post che ha raggiunto numeri importanti in pochi minuti dalla pubblicazione.