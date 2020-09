Benedetta Rossi il marito riprende il tutto: “Mai farla arrabbiare…ha rotto tutto!”

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore e per quale motivo, il marito di Benedetta Rossi ha detto quelle parole.

Benedetta Rossi è una donna molto amata e super conosciuta, sia sul web che in televisione, grazie alla sua spontaneità con il quale si rivolge ai suoi telespettatori.

Vediamo insieme, meglio, cosa è successo.

Benedetta Rossi il marito riprende il tutto: “Mai farla arrabbiare…ecco cosa ha rotto!”

Come tutti sappiamo, Benedetta Rossi, è una delle food blogger più conosciute degli ultimi anni, e si è affermata al grande pubblico per la sua spontaneità e per le sue ricette semplici che spiega perfettamente, e che tutti possono riprodurre.

Il suo profilo social è sempre molto attivo, e super visto, come il suo canale You Tube, ha anche all’attivo ben 4 libri, e come lei stessa ha comunicato a breve uscirà la sua nuova opera.

Tramite il suo profilo social di Instagram, che è quello più attivo di tutti, comunica tutto quello che le accade, e molto spesso interviene anche il marito Marco.

Benedetta ha anche il suo orto nella fantastica abitazione che ha e spesso si dedica a lui, e a lunghe passeggiate nei dintorni del suo agriturismo, che gestisce ovviamente con il marito.

Nelle scorse settimane, purtroppo, è successo un fatto davvero molto triste, ovvero è venuto a mancare il loro cane, Nuvuola, che era con loro da ben 17 anni, ma grazie all’affetto dei suoi fan stanno superando il triste, e difficile, momento.

Ma torniamo alle immagini che ha pubblicato, Marco, su Instagram nelle ultime ore, dove si vede una Benedetta Rossi insolita, ovvero molto arrabbiata.

Ma c’è un’altro particolare da svelare, il marito fa queste brevi storie su Instagram, mostrando tavoli rotti e sedie in giardino nelle stesse condizioni, dicendo che non bisogna farla arrabbiare altrimenti succedono queste cose.

Marco, poi, con tono molto scherzoso dichiara che c’è stata una forte folata di vento, quasi un mini tornado che ha rotto quasi tutto quello che era presente nel loro giardino, anche se Benedetta, scherzosamente mostra i suoi muscoli.

Tra Benedetta e Marco c’è un super rapporto di complicità che si nota in ogni video che girano insieme.

A voi piace Benedetta Rossi e avete mai provato a rifare delle sue ricette? Qual’è stato il risultato finale?