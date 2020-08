Elodie mostra ai suoi follower di Instagram alcuni momenti della sua vacanza che si sta godendo insieme agli amici e al compagno Marracash

Elodie si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme al compagno Marracash ed agli amici. Un estate particolare anche per lei, che ha preferito rimanere in Italia a causa dell’emergenza coronavirus. Che ha reso complicati anche i mesi estivi agli italiani. La cantante in questo periodo è raggiante per i risultati artistici che sta ottenendo. Con il suo successo personale che è cominciato dalla partecipazione al Festival di Sanremo fino ad oggi. Con il suo “Ciclone” che è diventato disco di platino. Ennesimo successo per lei che oltre ad essere considerata una bellissima ragazza, ha anche un grandissimo talento. Che sta mostrando a tutti i suoi fan. Che la adorano sia come donna che come artista e cantante. Ed i risultati per lei non mancano, con la gratificazione personale che continua senza sosta.

I follower di Instagram: “Sei uno spettacolo di ragazza, tanta roba”

Elodie ha trascorso con il compagno Marracash questi ultimi giorni di agosto. Che purtroppo è finito. Con l’autunno e la paura di una situazione difficile che rimane nella mente degli italiani. Che in ogni caso hanno cercato di godersi le vacanze senza troppi problemi. Cosa che ha fatto anche la cantante, cercando di rimanere in Italia e di non correre rischi inutili. Qualche malpensante aveva già ipotizzato una crisi con Marracash con la fine del lockdown. Con i due che decisero di continuare a relazione ma non la convivenza. In quanto entrambi avevano bisogno dei loro spazi.

Oggi entrambi appaiono innamorati e felici. Godendosi le ultime ore di relax e mare, hanno mostrato a tutti il loro amore e la loro felicità. Anche per il buon momento artistico che sta attraversando. E che si vuole godere con le persone per lei care. Famiglia, amore ed amici.