Briatore, risolto il giallo del tampone: il San Raffaele chiarisce la situazione

Una nota ufficiale del San Raffaele chiarisce il giallo sulle condizioni di Flavio Briatore: il tampone cui è stato sottoposto ha dato esito positivo.



Ora non ci sono più dubbi: Flavio Briatore ha contratto il Coronavirus. A chiarire la situazione in modo definitivo è il San Raffaele, l’ospedale milanese in cui l’imprenditore è ricoverato da lunedì. La conferma è arrivata con una nota ufficiale riportata dal quotidiano La Repubblica: “si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19. Ma è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo”. La ricostruzione dell’Istituto milanese fa chiarezza su un mistero che era venuto a crearsi nelle ultime 24 ore. Dopo le prime notizie trapelate, che parlavano della positività di Briatore al Covid, erano arrivate le smentite dello Staff dell’imprenditore e dell’amica Daniela Santanchè. La senatrice ieri sera, in diretta alla trasmissione In Onda su La7, aveva affermato di essere in contatto con il manager, di poter confermare che le sue condizioni erano buone e che la ragione del ricovero era una prostatite, senza alcuna conferma riguardo l’eventuale positività al Coronavirus.

Attorno al ricovero si erano tra l’altro scatenate polemiche legate al fatto che per Briatore non sarebbe stata trovata una sistemazione all’interno del reparto Covid dell’Ospedale, ma nel reparto solventi, cosa che – secondo alcuni – avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza di altri degenti. Anche su questo argomento, però, è arrivata la puntualizzazione in una nota del medico curante Giulio Melisurgo e del direttore professioni sanitarie del San Raffaele, Pasqualino D’Aloia, che spiegano come anche nel caso di Briatore sia stato applicato il protocollo standard: rispettato quindi l’isolamento e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. L’Ospedale specifica poi che “la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio“.

Fonte: La Repubblica, La7