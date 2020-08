Flavio Briatore, dopo il danno la beffa: l’imprenditore ricoverato per Coronavirus, è grave

L’imprenditore Flavio Briatore, reduce dalle polemiche degli ultimi giorni per la chiusura del Billionaire, il suo locale super lusso il Sardegna, è risultato positivo al Coronavirus.

Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid-19. A riportarlo è l’Espresso, E’ quanto riporta l’Espresso, secondo cui l’imprenditore sarebbe arrivato nella struttura milanese lunedì. Al momento, tuttavia, non si trova in terapia intensiva ma le sue condizioni sarebbero state definite “serie e rilevanti”. Secondo altre fonti, Briatore sarebbe gravissimo. Il Billionaire, il suo locale extra lusso in Sardegna, ha chiuso il 17 agosto a seguito dell’ordinanza sulla chiusura delle discoteche emessa dal governo. Contrario, l’imprenditore ha da subito aperto polemica. Di fatto, però, quel locale è diventato un focolaio tanto che i positivi, scrive Il Fatto quotidiano, sono saliti a 52. Gli infetti sono stati individuati specialmente tra il personale, e il numero è salito da sei positivi, a 11 e infine a 52 si erano messi in autoisolamento.

“Il divertimento estivo non ha provocato tutti questi danni“, diceva una settimana fa l’imprenditore, sin da subito schierato in prima linea contro le misure restrittive decise dal governo. Per Briatore, le discoteche sono state un capo espiatorio, ma il virus non agisce solo di notte, aveva spiegato l’imprenditore. Le critiche erano state indirizzate pure al Sindaco di Arzachena, il Comune dove si trova il suo locale, ritenuto colpevole di aver varato ulteriori restrizioni contro la movida. “È un momento particolare e la guardia va tenuta alta, quest’ordinanza va a tutelare la salute di tutti soprattutto di quelli più anziani come lei che è giusto che si proteggano e mettano la mascherina”, aveva replicato il Primo Cittadino. Ora la preoccupazione è a quanti hanno frequentato il locale. Già Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna affetto da leucemia, era risultato positivo al Covid dopo il suo rientro dalle vacanze. Briatore, fanno notare afesso, ha partecipato a una partita di calcetto dove erano presenti anche Paolo e Davide Bonolis, Andrea Della Valle, Dario Marcolin, il giornalista Gabriele Parpiglia e lo stesso Briatore.

Fonte: L’Espresso, Il Fatto quotidiano