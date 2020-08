Adriano Celentano: svelato il suo patrimonio da capogiro!

Vediamo insieme a quanto è stato stimato il patrimonio di Adriano Celentano, che è uno dei cantanti più ricchi d’Italia.

Il famoso Molleggiato è uno dei cantanti italiani più conosciuti d’Italia, ed a quanto sembra anche uno dei più ricchi.

Vediamo insieme tutti i dettagli.

Adriana Celentano: svelato il suo patrimonio da capogiro!

In queste ultime ore, Adriana Celentano è tornato alla ribalta per un particolare gossip, ovvero ha svelato di aver avuto una relazione con Ornella Muti, quando entrambi erano impegnati, e la figlia di Ornella, Naike Rivelli si è scagliata contro Adriano.

Adriano Celentano è uno dei cantanti più conosciuti ed amati del nostro bel Paese, ma lo scorso anno, il suo programma Adrian non è andato molto bene, anzi per molti è stato classificato come flop.

Ma il suo patrimonio, si è appreso essere una somma davvero molto importante, e comprende ville e quant’altro.

In questa classifica, alle prime posizioni ci sono vari giocatori di calcio, ma non solamente loro.

E’ anche vero che Adriano ha iniziato la sua carriera ben 60 anni fa, ed ha da poco festeggiato il suo 83esimo compleanno.

Adriano Celentano non è presente sulla scena musicale da un po’ di tempo, ma tramite l’ultimo programma, che come abbiamo detto non è andato benissimo, era tornato sul piccolo schermo.

Ma torniamo al suo patrimonio ed a quanto è stato stimato, ovvero, stiamo parlando di circa 50 milioni di euro, diventando così il cantante più ricco d’Italia.

Stando sempre, ai bene informati, la cifra è davvero molto alta e da far girare la testa a molti.

Per il momento è lui nella posizione più alta, ma nel tempo potrebbe essere superato da qualche collega.

Secondo voi chi potrebbe avvicinarsi, o addirittura superare questa cifra da capogiro, con il suo patrimonio? E voi cosa ci fareste se avresti una cifra del genere?