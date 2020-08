Lega e Forza Italia minacciano di denunciare il Governo per epidemia colposa a causa degli incessanti sbarchi di migranti positivi. Intanto sempre più sindaci di Centrosinistra si ribellano all’Esecutivo giallorosso.

Gli sbarchi non si fermano. Lampedusa è ormai a quota 1400 migranti e il rischio sanitario – tanto per i profughi quanto per gli abitanti dell’isola – è elevatissimo. Il sindaco Totò Martello è arrivato anche a scrivere una lettera al Premier Giuseppe Conte affinché il Governo intervenga. Un altro primo cittadino siciliano – Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani in quota PD – ha rifiutato lo sbarco dei migranti e del personale a bordo della nave quarantena Aurelia. E – riferisce Fanpage – anche il sindaco di Augusta, la grillina Cettina Di Pietro ha seguito l’esempio del collega trapanese e ha detto un fermo “no” allo sbarco dell’Aurelia : “Può sembrare una decisione forte ma ho la responsabilità di assicurare le massime condizioni di sicurezza sanitaria agli augustani”. Dei 273 migranti a bordo della Aurelia, infatti, circa una ventina sono risultati positivi al Covid.

Forza Italia e Lega – riferisce Il Giornale – si dicono pronte a denunciare il Governo. Il forzista Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia in Sardegna, ha fatto sapere di aver già incaricato i legali di procedere contro l’Esecutivo con l’accusa di epidemia colposa. Questo solo in sede penale. In sede civile, invece, verranno richiesti i danni provocati al turismo della Sardegna. Cappellacci ha spiegato che quando la Sardegna aveva chiesto l’istituzione del passaporto sanitario e i tamponi dei passeggeri diretti verso l’isola, il Governo si era opposto, sostenendo che il provvedimento violasse la Costituzione: “Quella stessa Costituzione che ha abbondantemente calpestato abusando dello strumento dei decreti” – ha concluso il deputato Azzurro. Nel Centro di accoglienza sardo di Monastir – riferisce l’Ansa – sono oltre 25 i casi accertati di Coronavirus. E, la cosa più grave – denuncia il sindacato di polizia Siap – è che i positivi non vengono isolati e, non di rado, si allontanano dalla struttura. Il leader della Lega Matteo Salvini, invece – prossimo al processo per il caso della Open Arms – ha annunciato che intende denunciare il Governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E ha concluso ringraziando i sindaci che, a prescindere dalla bandiera politica, impediscono gli sbarchi per difendere la salute dei propri cittadini.

Samanta Airoldi

Fonte: Il Giornale, Fanpage, Ansa