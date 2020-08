Romina Carrisi preoccupa i fan con un messaggio “allarmante”

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram la bellissima Romina Carrisi che sta facendo preoccupare i fan.

La bellissima figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi, in queste ultime ore sta facendo preoccupare i suoi ammiratori per un particolare messaggio che ha pubblicato su Instagram.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Romina Carrisi preoccupa i fan con un messaggio “particolare”

In queste ultime ore, come abbiamo detto, la bellissima Romina Carrisi sta facendo preoccupare i suoi ammiratori tramite il suo profilo social di Instagram.

Romina ha pubblicato una frase particolare tramite le storie del famoso social, e potrebbe far pensare che stia passando un periodo di sofferenza per amore.

La fotografia sta iniziando a fare il giro del web, ed a catturare l’attenzione di moltissime persone ed ammiratori.

Potrebbe essere un periodo particolare per la figlia di Romina Power e di Al Bano, che come moltissime giovani donne, e non solo, stia soffrendo per delle pene d’amore.

La frase in questione è la seguente:

“Il bene che ti ho voluto lo lascio sul comodino ed esco col bene che vorrò a qualcun altro.”

La vita della famiglia Carrisi è sempre al centro dell’attenzione mediatica ed ogni piccola cosa che pubblicano, viene condivisa ed approfondita.

Possiamo, al momento, attendere che Romina magari nei prossimi giorni pubblichi qualcosa che ci aiuti a capire se le sue sono pena d’amore o meno.

Una cosa è certa, l’affetto dei suoi ammiratori l’aiuterà a superare questo particolare momento, forse dovuto a delle pene d’amore.

E voi avete mai sofferto, in modo particolarmente intenso, per delle pena d’amore? Come avete reagito?