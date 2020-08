Sabrina Salerno il bikini è bollente: i fan “L’auricolare è da invidiare!”

Vediamo insieme l’ultima, super sensuale fotografia, che ha pubblicato la bellissima Sabrina Salerno sul suo profilo social.

La bellissima Sabrina Salerno è molto attiva sul suo profilo Instagram, e spesso pubblica pensieri o immagini della sua vita quotidiana.

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Sabrina Salerno il bikini è spettacolare: i fan “L’auricolare è da invidiare!”

Come dicevamo il profilo della bellissima e super amata, da molti anni, Sabrina Salerno è molto seguito e i suoi ammiratori sono oltre 500 mila.

LEGGI ANCHE —-> MIRIAM LEONE BOLLENTE SU INSTAGRAM: “UNA ROSSA CALIENTE!”

Sabrina ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima, iniziando a girare dei film, e successivamente ha intrapreso la sua carriera, consolidata da anni come cantante.

Come tutti noi, anche Sabrina, in questi giorni ha trascorso qualche giornata di meritato riposo, e lei ha preferito andare in montagna, e per la precisione a Cortina D’Ampezzo, come ci mostrano le fotografie che ha pubblicato su Instagram.

La bellezza prorompente di Sabrina è difficile da contenere, e con il passare degli anni diventa sempre più bella e sensuale.

LEGGI ANCHE —-> LA BORSA DELLA COMPAGNA DI GIUSEPPE CONTE COSTA SOLO 140 EURO

In alcune immagini, specialmente quelle in costume, si mostra anche senza un filo di trucco, ed è, se possibile, ancora più bella.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore, dove si mostra mentre indossa un bellissimo bikini giallo, che esalta alla perfezione, ed incornicia il suo florido e stupendo décolleté.

L’immagine, ovviamente, nel giro di pochissimo tempo ha ricevuto molti commenti e segni d’apprezzamento, e qualcuno è anche molto simpatico.

In particolare, un utente ha detto di invidiare in modo singolare il filo dell’auricolare perchè finisce proprio vicino al suo seno.

Sabrina Salerno è davvero una donna bellissima che con il passare degli anni ha aumentato il suo fascino.

E voi cosa ne pensate di Sabrina Salerno? Vi è sempre piaciuta oppure la preferivate da giovane, rispetto alla bellissima donna che è oggi?