Il presentatore del programma La vita in diretta Estate, Marcello Masi, ha fatto una confessione su Andre Delogu molto particolare.

E’ stato direttamente Marcello Masi ha fare questa dichiarazione particolare sulla bellissima collega Andrea Delogu.

Marcello Masi confessa: “Io e Andrea Delogu facciamo a botte!”

A breve il programma condotto da Marcello Masi e dalla bellissima e bravissima collega Andrea Delogu giungerà al termine nella sua versione estiva di La vita in diretta.

In questi ultimi giorni Marcello Masi ha fatto una lunga e bella intervista al giornale TvMia, ed ha parlato molto apertamente del suo rapporto con la collega Andrea Delogu.

Le sue prime parole sono state le seguenti:

“Prima di ogni puntata del mio programma La vita in diretta estate, la mia collega Andrea Delogu e io facciamo a botte”.

Ma ha immediatamente chiarito la situazione in merito, dicendo che ovviamente non vengono alle mani ma mettono in scena un piccolo combattimenti di arti marziali.

Il motivo è che Andrea pratica questo tipo di sport da quando era davvero molto piccola ed ha insegnato qualche mossa anche al suo collega Marcello Masi.

Ma la fantastica coppia, a livello professionale, che si è formata tra Andrea e Marcello, ha anche un’altra cosa, particolare, in comune.

Per abbassare la tensione, prima della diretta, si fanno una fotografia insieme, e cercano di condividere ogni momento.

Marcello Masi ha anche confessato che credeva di non essere in grado di condurre il programma ma grazie alla vicinanza e al sostegno della collega è riuscito a superare tutto ed affrontarlo nel migliore dei modi possibili.

Piccolo tasto dolente, per quest’anno non ha potuto fare le ferie perché oltre all’impegno giornaliero del programma La vita in diretta estate, aveva due riunioni a settimana per un altro progetto, ovvero Linea verde life.

Ovviamente, Marcello Masi ha confermato cdi aver rinunciato in modo positivo alle ferie dato il grandissimo successo del programma, e soprattutto per quello personale con vicino a se la collega Andrea Delogu.

A voi sono piaciuti come coppia di presentatori Marcello Masi ed Andrea Delogu insieme? Cosa ne pensate?