Vediamo insieme per quale motivo la bellissima Andrea Delogu ha spiazzato il collega Marcello Masi dichiarando che è pericoloso.

La coppia formata da Andrea Delogu e Marcello Masi, ci tiene compagnia tutti i giorni con La vita in diretta Estate, e la loro conduzione è sempre movimentata.

Vediamo cosa è successa nella puntata che è andata in onda ieri.

Andrea Delogu disorienta in diretta Marcello Masi: “Sei pericoloso”

Nella puntata che abbiamo potuto vedere nella giornata di ieri, l’inviato Giuseppe Di Tommaso, ha raccontato di alcune tradizioni e piatti tipici di Fasano, i provincia di Brindisi.

Come al solito, è riuscito a far partecipare anche i padroni di casa che erano in collegamento dallo studio.

E quando ha mostrato al pubblico un succo di frutta che si ottiene dal fico d’india, la bellissima e bravissima Andrea Delogu si è rivolta al collega Marcello Masi, spiazzandolo, dichiarando le seguenti parole:

“E’ come te: anche tu sei tenero e pericoloso!”

Perché il fico d’india è molto dolce al suo interno, ma esternamente è pieno di pericolose, ed appuntite, spine.

Marcello ha guardato la bellissima collega cercando di controbattere in qualche modo, ma non ci è riuscito.

Ma durante le varie interviste a Fasano, Marcello Masi, rivolgendosi al suo inviato gli ha fatto notare un particolare simpatico, ovvero, che per le interviste trova solamente bellissime ragazze!

Ovviamente il tutto con tono scherzoso, come è spesso il taglio del programma, ma Giuseppe Di Tommaso, ha prontamente risposto a Marcello Masi, che lui non si rende conto della bellezza che ha vicino a se tutti i giorni.

Il programma, La vita in diretta Estate, dovrebbe finire per i primi giorni di settembre, quindi non manca molto.

A voi è piaciuta la versione estiva con al timone Marcello Masi ed Andrea Delogu? Siete favorevoli a vederli nuovamente insieme?