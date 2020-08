Vladimir Luxuria: un politico sposato e con figli voleva portarmi a letto. Ecco com’è finita

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Vladimir Luxuria su di un politico che ha cercato di corteggiarla, anche se sposato.

L’ex politica Vladimir Luxuria è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e sentimentale.

Ma vediamo insieme che cosa ha deciso di rivelare in una intervista recente.

Vladimir Luxuria rivela: un politico mi ha fatto avance anche se sposato e con figli

Normalmente Vladimir Luxuria non si espone molto sulla sua vita privata, sia per quanto riguarda l’amore che la sua famiglia, perché ha dichiarato che rispetta il diritto di chi le sta vicino di uscire in totale tranquillità ed anonimato.

Ma ha deciso, recentemente di raccontare qualcosa di se in una lunga e belle intervista al giornale Novella 2000.

Ha parlato anche della sua identità di genere e sulle conseguenze quando era parlamentare, svelando un particolare su di un politico sposato e con figli, e la stessa Vladirim ha dichiarato:

“Mi sono ritrovata bersagliata al quadrato per la mia appartenenza politica e per la mia identità di genere. Un politico mi chiamava continuamente all’interfono lamentando che non lo avessi salutato. Non c’era nulla tra di noi, quando ha cominciato a insistere gli ho detto che avrei convocato i giornalisti”

Vladirim ha anche parlato di come dovrebbe essere il suo uomo ideale, ed ha dichiarato che crede nella seduzione e dice di essere anche molto orgogliosa, ed aspetta sempre che l’uomo faccia il primo passo perché un no la farebbe soffrire.

Ha continuato dichiarando che non deve essere un pantofolaio, e che la deve far sorridere, e soprattutto che gli deve aprire la portiera della macchina.

Continuando nell’intervista ha anche parlato del periodo durante il lockdown, dove sembrava che non saremmo nemmeno riusciti a fare un bagno al mare, e per questo motivo, adesso Vladimir apprezza ogni momento ed istante, non dando più nulla per scontato