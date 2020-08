La vicenda di Arianna Virgolino unisce Giorgia Meloni e l’avvocato per i diritti gay Cathy La Torre

La storia dell’agente Arianna Virgolino, espulsa dalla polizia per un tatuaggio, approda sui social. E molte persone sono dalla sua parte.

La storia di Arianna Virgolino, l’agente di 31 anni licenziata dalla Polizia di Stato per demeriti estetici, è approdata sui social network dove tantissime persone stanno dimostrando il loro sostegno verso l’ex agente che ha anche valutato di fare ricorso alla Corte europea pur di poter tornare a fare il suo lavoro. L’entusiasmo e l’amore per la sua professione Arianna lo dimostrava anche attraverso post sui social network. Tra i tanti pubblicati, in uno su Instagram, ricordava l’inizio del suo incarico presso la sua squadra. Tempi lontani ormai. Dopo la sospensione Arianna si è adattata a fare un altro lavoro, per riuscire a pagare le spese legali. E il popolo dei social è tutto dalla sua parte, senza distinzione di colore politico.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha recentemente pubblicato sul suo profilo Facebook un post in cui esprime solidarietà verso l’ex poliziotta: “Un poliziotto dovrebbe essere giudicato in base alle sue qualità e alla sua professionalità: forza Arianna, siamo con te!”. A schierarsi con la ragazza anche l’avvocato Cathy La Torre che – sempre tramite Facebook – protesta contro la decisione del Consiglio di Stato: “E’ stata sospesa non per aver preso bustarelle, non per aver messo le mani addosso a qualcuno, non per razzismo bensì per un piccolo tatuaggio fatto a 18 anni come regalo per il compleanno. Vergognoso pensare che un agente possa perdere il lavoro per un tatuaggio”. Anche sotto questo secondo post è evidente l’appoggio che le persone mostrano per l’ex poliziotto: “E’ un’idiozia, pensare che il tatuaggio neppure si vede più”, scrive qualcuno: “In Italia guardano solo il lato estetico invece che le abilità di una persona”, scrive qualcun altro. Una storia talmente incredibile quella di Arianna Virgolino da riuscire ad unire perfino il popolo dei social, spesso in costante conflitto.

Sospesa per “demeriti estetici” per un tatuaggio che peraltro aveva già provveduto a far eliminare a colpi di laser prima di prendere servizio.La strana storia che coinvolge l’agente della Polizia di Stato, Arianna Virgolino, e di altri suoi colleghi nella sua stessa situazione, lascia davvero di stucco. Un poliziotto dovrebbe essere giudicato per le sue capacità professionali, per l’abnegazione e lo spirito di servizio: tutte doti che la giovane agente ha dimostrato di avere, ricevendo anche un encomio per il suo lavoro. Spero che questa vicenda possa essere risolta nel più breve tempo possibile. Forza Arianna, siamo con te! Pubblicato da Giorgia Meloni su Martedì 18 agosto 2020

Arianna Virgolino è un’agente della Polizia di Stato.Anzi, era. Al momento risulta espulsa dal corpo, disoccupata, per… Pubblicato da Cathy La Torre su Venerdì 14 agosto 2020

Fonte: Arianna Virgolino Instagram, Giorgia Meloni Facebook, Cathy La Torre Facebook

Facebook, Instagram