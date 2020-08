Rocco Casalino dimentica l’ex fidanzato con Gabriele Rossi. E tra i due spunta Gabriel Garko

Rocco Casalino con Gabriele Rossi. I due sono stati paparazzati per le strade di Roma dopo la cena in un noto ristorante del centro. Sembra che il portavoce del premier abbia chiuso la sua relazione con Josè Carlos Alvarez, mentre si vocifera che l’attore si sia allontanato da Gabriel Garko. Che intanto commenta così.

Addio Josè Carlos Alvarez, ciao Gabriele Rossi. Aveva tutta l’aria di un flirt estivo la paparazzata tra Rocco Casalino e l’attore dai capelli biondi e gli occhi azzurri. Eppure, il portavoce del Premier ha smentito le voci che lo vedevano legato a Gabriele, dopo le foto pubblicate sul magazine Chi di Alfonso Signorini. I due sono stati fotografati in atteggiamenti piuttosto teneri, a cena insieme, per le strade di Roma. Poi si sarebbero concessi una passeggiata per le vie della capitale. Foto che arrivano dopo il ritorno single di Rocco Casalino, per lungo tempo legato a Josè Carlos Alvarez. Di recente, però, la storia è finita. Gabriele Rossi, invece, pur ha mai nascosto la sua amicizia speciale con Gabriel Garko.

“Non sto con Gabriele, l’ho solo salutato”, ha rivelato il portavoce per smentire i gossip. Ma le immagini non sembrano lasciare dubbi. Non ha però smentito la crisi con Carlos, che c’è. “Sei anni di convivenza non si cancellano facilmente”, ha detto Casalino. E come avrà reagito, invece, Gabriel Garko alle foto pubblicate da Chi?I due attori sono legati da tempo da un’amicizia speciale, che secondo alcuni sarebbe una vera e propria storia d’amore. I diretti interessati non hanno mai confermato né smentito di essere fidanzati. Garko, intervistato da Mara Venier a Domenica In , aveva solo ribadito si trattasse di un’amicizia. Ma le foto di Gabriele con Casalino hanno sorpreso tutti e hanno fatto il giro del web. Così, non è passato neanche inosservato l’enigmatico post di Garko, che su Instagram pubblica un selfie e si chiede “Dove sei? Oggi?”. Tra gli hashtag utilizzati dall’attore anche #single. Una frecciatina a Gabriele Rossi?