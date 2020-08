I domiciliari non fermano Fabrizio Corona, festa in grande per i 18 anni di Carlos

I domiciliari non fermano Fabrizio Corona, festa in grande per i 18...

Fabrizio Corona e Nina Moric hanno organizzato una festa per i 18 anni di Carlos, il figlio nato dalla relazione tra l’ex re dei paparazzi e la modella.

Buon compleanno Carlos! Il figlio di Fabrizio Corona ha spento 18 candeline qualche giorno fa, l’8 agosto. Nato nel 2002, il figlio di Fabrizio Corona e di Nina Moric ha vissuto anni non facili a causa dei rapporti tra l’ex re dei paparazzi e la modella croata. Dopo il loro addio ed anni burrascosi di liti e tribunali, la coppia ha ricucito i rapporti anche per il bene di Carlos. Così, oggi sono una famiglia felice, unita e serena. Dalle loro stories pubblicate, si vede che quello di Carlos è stato un compleanno in grande, tra le braccia di mamma e papà. La modella croata, molto attiva su Instagram, ha lanciato dolcissime dediche social e mostrato ai fan diverse foto della festa organizzata per lui. Lunghi capelli raccolti in una coda, un vestito bianco con maniche larghe e scenografiche: Nina, bellissima, ha festeggiato i 18 anni di Carlos con stile.

Il party, causa domiciliari dell’ex re dei paparazzi, è stato organizzato in casa. Presenti diversi amici e parenti, tra cui Gabriella, madre di Fabrizio Corona. Dopo la festa, la modella ha postato un video di un compleanno di Carlos di diversi anni fa. Gli auguri al neo maggiorenne sono arrivati anche da papà Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha scelto di ricordare il giorno speciale del figlio documentando su Instagram la festa e pubblicando una foto che vede lui, Nina Moric e Carlos assieme sul divano di casa, con la modella croata che tiene in braccio il figlio neonato di un loro amico.