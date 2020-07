Gigi D’Alessio abbraccia la donna della sua vita: “Mai successo…”FOTO

Gigi D’Alessio in questi mesi è balzato agli onori del gossip per la sua rottura improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno, con la storica compagna Anna Tatangelo. I due, dopo quasi 20 anni insieme hanno deciso di dirsi addio e di mettere un punto alla loro relazione.

L’addio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Le voci di crisi erano già nell’aria da un pò, ma la conferma dell’addio è arrivata solo successivamente: attraverso un comunicato stampa pubblicato sui rispettivi profili social, i cantanti hanno ufficializzato la fine del loro rapporto, un legame dal quale è nato anche un figlio, il piccolo Andrea: “Succede a tanti è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata». Stessa identica cosa la scrive l’artista partenopeo: «Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti…».

D’Alessio e l’amore per la figlia Ilaria

Intanto l’artista napoletano si è rifugiato nelle braccia della sua famiglia. Un legame speciale è quello con la sua secondogenita Ilaria, una bellissima 27enne. La giovane sui suoi social è solita condividere scatti che la raffigurano insieme al suo papà e uno fra tanti ha fatto sorridere i fan. Nella foto appare Gigi abbracciato a sua figlia…in discoteca. Un luogo decisamente insolito per lui, visto che non è tanto dedito alla vita mondana.