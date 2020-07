Elodie, dopo anni la confessione su Maria De Filippi: “Lei è una…”

Elodie è uno dei personaggi del mondo della musica più amati ed apprezzati. La giovane cantante 30enne, reduce dal Festival di Sanremo con la sua Andromeda, ha consolidato ancora di più il suo successo e la sua popolarità. Una carriera, la sua, che ha sudato e che è decollata grazie alla sua partecipazione ad Amici, il talent show targato Maria De Filippi.

Elodie e la confessione su Maria De Filippi

Ed è proprio per la padrona di casa di Amici che Elodie ha avuto delle bellissime parole di affetto e di riconoscenza. Ospite di Francesca Fialdini nel programma tv A Ruota Libera, l’ex modella ha risposto ad una domanda sulla conduttrice. La Fialdini le ha infatti chiesto un parere su Maria ed Elodie ha risposto:Maria è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi, lei è come una madre, una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me”. Parole che hanno evidenziato il legame speciale che c’è tra le due, fatto di stima e bene. (Continua dopo il video)

Elodie e la storia con Marracash

Intanto continua la sua bellissima storia d’amore con il rapper Marracash. I due stanno insieme da un anno e galeotte sono state le riprese del video Margarita, brano che è diventato un vero e proprio tormentone della scorsa estate. I due, anche se non sono soliti lasciarsi andare a smancerie su Instagram e a dichiarazioni d’amore ai quattro venti, sono affiatati ed innamorati. Su di lui ha dichiarato: “Ci siamo incontrati per la prima volta sul set per girare il video di “Margarita”, io ero titubante perché non nutrivo molta simpatia per lui, pensavo fosse antipatico. Invece poi mi è piaciuto subito, per me è stato un colpo di fulmine in piena regola e gliel’ho fatto capire, l’ho invitato subito a cena”