Benedetta Rossi è uno dei personaggi più amati e seguiti del momento. La food blogger continua a macinare consensi e successi e la sua carriera è in continua ascesa. Nei riguardi della sua vita c’è molta curiosità, per questo lei, di tanto in tanto, regala ai suoi follower alcuni aneddoti del suo passato.

Benedetta Rossi diversissima da giovane

Recentemente la cuoca ha postato sul proprio profilo instagram, un account che conta più di 3 milioni di seguaci e ha mostrato a tutti una sua foto da ragazza. La 48enne, nell’immagine appare con un look decisamente diverso: capelli lunghi e ondulati. Uno stile completamente stravolto rispetto a quello di ora. (Continua dopo la foto)

Le critiche rivolte alla cuoca

Benedetta Rossi recentemente è anche balzata agli onori del gossip per essere stata travolta da alcune critiche degli haters. Alcuni utenti hanno infatti preso di mira la Rossi definendola “contadinotta” e lasciandosi anche andare a degli apprezzamenti non proprio felici rispetto al suo aspetto fisico.

La risposta della marchigiana non si è fatta attendere e con la semplicità e umiltà che la contraddistingue ha controbattuto alle frasi d’odio: “E’ vero, sono una contadina. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema. In questi ultimi anni sono stata spesso avvicinata da “geni del marketing” che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più “adeguate ai social” per far “evolvere la mia immagine” in qualcosa di più “cool”.

Non ho dato ascolto a nessuno, ad oggi tutti i miei social sono interamente gestiti da me, Marco e pochi fidati amici. Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire.

Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia…io vorrei essere così!”.