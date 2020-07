Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ritiene assolutamente indispensabile prorogare lo stato di emergenza. Tuttavia puntualizza che in Campania è tutto sotto controllo e sono pure tornati i turisti.

I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi scendono a 12.473, segnando una decrescita di 20 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 20 morti che portano il totale a 35.017. Il numero complessivo dei dimessi e dei guariti sale a 196.246, con un incremento di 230 persone. I pazienti ricoverati scendono a 750, -47 rispetto a ieri mentre nelle terapie intensive 53 assistiti, – 4 rispetto a ieri. Ad oggi, in Italia, il totale delle persone che ha contratto il virus è 243.736, +230 rispetto a ieri.

De Luca dalla parte di Conte, a favore della proroga dello Stato di Emergenza

Nonostante la continua decrescita dei casi positivi, la scorsa settimana – durante una conferenza stampa sul Mose – il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preannunciato l’intenzione di prorogare lo Stato di Emergenza fino al 31 dicembre. Dalla sua parte il Ministro della Salute Roberto Speranza, il segretario Dem Nicola Zingaretti e il Comitato scientifico capeggiato dal virologo Walter Ricciardi. E alla schiera dei sostenitori ora – riferisce Fanpage – si aggiunge anche il Governatore – ricandidato – della Campania Vincenzo De Luca. De Luca ha dichiarato che la proroga voluta dal premier è assolutamente indispensabile anche se – a suo dire – la situazione della sua Regione è perfettamente sotto controllo e, addirittura, diverse località hanno già fatto il tutto esaurito per i turisti. “Abbiamo riaperto l’Italia da un mese. La proroga è una misura assolutamente indispensabile. In Campania, tuttavia, registriamo un’elevatissima presenza di turisti, da due mesi abbiamo il tutto esaurito”.

Proprio in questi giorni – spiega ancora Fanpage – in Campania sono emersi 6 nuovi casi di Covid nel campo rom di Secondigliano, nella periferia settentrionale di Napoli. La Asl, per evitare un’ulteriore diffusione del virus, ha raccomandato a chi vive nei paraggi di restare in casa ma non essendoci alcun controllo a vigilare, il rischio che le persone escano – tanto dalle abitazioni quanto dal campo rom – e si possa generare un nuovo focolaio non è da escludere. Ma De Luca si affretta a rassicurare: “Qui non siamo mica in Lombardia. Lì ancora litigano per capire di chi era la responsabilità di istituire le zone rosse. Qui quando c’è l’ombra di un pericolo si chiude tutto. In Campania è tutto sotto controllo”.

Ma nonostante abbia dichiarato essere tutto controllo il Governatore campano – riferisce Salerno Today – ha deciso di prorogare fino al 31 luglio le norme restrittive attualmente in vigore.

Fonte: Fanpage, Salerno Today, Ministero della Salute

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]