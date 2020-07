A Cremona hanno iniziato a verificarsi nuovi casi di Coronavirus. Un infermiere mette in guardia: il virus è ancora tra di noi, pronto a mietere altre vittime.

La confusione intorno al Covid 19 è ancora tanta. Se a gennaio non sapevamo cosa fosse e come attaccasse il corpo umano, oggi non sappiamo se è ancora tra di noi e se è rischioso come lo era mesi fa. E la confusione di noi, semplici cittadini, è accresciuta dalle opinioni discordanti degli esperti: da un lato c’è chi dice che, da un punto di vista clinico, il virus non esiste più come il professor Alberto Zangrillo. Dall’altro troviamo il Comitato tecnico scientifico che ci invita a non abbassare la guardia e sostiene la decisione del premier Giuseppe Conte di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. Chi ha ragione?

Di certo vedere i casi positivi scendere di giorno in giorno e le terapie intensive continuare a svuotarsi, sta inducendo più o meno tutti a rilassarsi. Ma – come recitava il titolo di un best seller – “a volte ritornano”. Ed è quanto sta accadendo a Cremona dove – spiega la Repubblica – si stanno ripresentando nuovi casi di Covid. A dirlo è stato Luca Alini ,infermiere dell’ospedale cittadino che, in un post su Facebook, ha spiegato che l’emergenza è tutt’altro che conclusa. “Ci risiamo. Il 30 giugno avevamo dimesso l’ultimo paziente Covid ma ora in reparto abbiamo ricominciato a ricoverare persone con gravi insufficienza respiratorie”. L’infermiere specifica che la situazione non è grave come a marzo e ad aprile quando su 30 pazienti, ben 26 erano in ventilazione ma che, comunque, non bisogna sottovalutare i rischi. “Il virus fa solo il suo lavoro: infetta nuovi ospiti per sopravvivere. Noi umani, invece, dall’alto della nostra evoluzione tecnologica e scientifica facciamo finta che non esista. Alcuni addirittura pensano che non sia mai esistito e che sia un’invenzione di qualche lobby segreta”. Luca ha accompagnato il post con una sua foto a fine turno, dove sono ben visibili i segni della stanchezza. Proprio per ricordarci di cosa abbiamo passato nei mesi scorsi: noi e gli operatori sanitari che hanno combattuto ogni giorno, senza sosta e, talvolta, a mani nude.

L’uomo – riporta Il Giornale – nel suo lungo post spiega di aver contratto anche lui, come molti suoi colleghi, l’infezione virale seppur in forma asintomatica. “Essere qui a scrivere per me significa che sono riuscito a sopravvivere per raccontarlo, non era affatto scontato. Gli esami dicono che sarei immune ma non mi sento tranquillo e non ci sarà nessun professore che mi farà cambiare idea”.

Fonte: Repubblica, Il Giornale

