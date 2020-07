Il Governo sta valutando in queste ore se prorogare lo stato di emergenza Covid fino al 31 dicembre. Questo potrebbe comportare anche il prolungamento dello smartworking per molti lavoratori.

Il 31 gennaio il Governo ha dichiarato lo Stato di emergenza Covid il quale dovrebbe terminare il 31 luglio. Tuttavia – riferisce La Stampa – in queste ore si sta valutando se prolungarlo fino al 31 dicembre. Decisione motivata soprattutto dai nuovi focolai sorti in seguito alla fine del lockdown. Anche se in Italia la situazione sta migliorando, tuttavia, ora il rischio arriva soprattutto da chi proviene da Paesi che si trovano ancora nel pieno dell’emergenza. Il Premier Giuseppe Conte e il Ministro della Salute Roberto Speranza sarebbero già al lavoro per la proroga. Il primo ministro – in visita a Venezia per la conferenza stampa sul Mose – ha tenuto a precisare che si tratta di una decisione collegiale, da prendere in Consiglio dei ministri anche se ha lasciato intendere che, con ogni probabilità, lo stato di emergenza verrà prorogato.

Ma che cosa comporterebbe prolungare di altri 5 mesi lo stato di emergenza? Una delle conseguenza della proroga – spiega Fanpage – sarà consentire al Governo di prendere decisioni rapide e di varare misure urgenti come i Dpcm senza passare per il Parlamento. Palazzo Chigi potrà continuare ad emanare provvedimenti relativi all’emergenza in deroga alle norme vigenti,.anche in caso di misure limitanti per la libertà individuale come il lockdown. Anche la Protezione Civile potrebbe continuare ad acquistare le mascherine e altri dispositivi senza ricorrere alle classiche procedure di gare che rallenterebbero i tempi. Rallentamenti che potrebbero compromettere la ripartenza in sicurezza delle scuole, di cui si occuperà il commissario Domenico Arcuri, preposto proprio all’acquisto dei dispositivi di sicurezza. La proroga potrebbe avrà conseguenze anche per milioni di lavoratori i quali potrebbero dover continuare con la modalità smartworking.

A spingere verso un ulteriore prolungamento anche il Comitato tecnico scientifico il quale teme una seconda ondata e, dunque, ritiene indispensabile che il Governo possa agire prontamente – attraverso i Dpcm – per contenere sul nascere nuovi eventuali focolai.

Fonte: La Stampa, Fanpage

