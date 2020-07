Dopo la che la gestione del ponte Morandi è stata affidata nuovamente a Benetton arrivano le proteste dei Cinque Stelle: ma solo sui social.

La decisione del Premier Giuseppe Conte di affidare la gestione del ponte Morandi ad Autostrade ha scatenato la reazione del Movimento Cinque Stelle. In passato i grillini avevano più volte manifestato la loro contrarietà a nel riaffidare la gestione ad Atlantia, titolo di investimenti della famiglia Benetton. Le proteste dei pentastellati, tuttavia, appaiono un po’ tardive dato che – come ricorda Il Foglio – hanno avuto due anni di tempo per cercare di ottenere una revoca nella concessione della gestione della rete stradale ligure ad Atlantia. Invece, oltre ad autoescludersi dalle riunioni di Palazzo Chigi come forma di protesta, sembrano non aver fatto molto altro per far valere il loro punto di vista.

Gli esponenti di spicco del Movimento, in queste ore, hanno scelto di affidare ai social le loro proteste: “Non arretreremo di un millimetro, non affideremo la gestione del nuovo ponte di Genova all’irresponsabile famiglia Benetton, su questo non si discute” – ha scritto su Twitter il leader del M5S Vito Crimi. Il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni – anch’egli attraverso Twitter- ha citato addirittura un passaggio della Divina Commedia dedicato agli ignavi: “Le decisioni non si prendono con i rinvii, i cittadini ci hanno eletto per cambiare le cose, non certo per aver ‘l’anime triste di coloro che visser senza ‘nfamia e senza lodo'”. Fa sentire la sua voce anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio, uno dei più convinti oppositori della famiglia Benetton. Il capo della Farnesina, in seguito ai fatti del 14 agosto 2018, aveva più volte promesso che chi gestiva il Ponte Morandi al momento del crollo avrebbe perso le concessioni e pagato per l’accaduto. Queste le parole di Di Maio nel non troppo lontano 2018: “Manterremo entrambe le promesse fatte agli elettori: la costruzione del ponte è stata affidata a Fincantieri e Webuild, quindi non ai Benetton e anche la gestione del ponte e delle autostrade deve essere assegnata ad un altra società”.

Il #PonteDiGenova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane. Su questo il @Mov5Stelle non arretra di un millimetro. — Vito Crimi (@vitocrimi) July 8, 2020

Rinviare non significa risolvere i problemi!

Il conto, salato, alla fine si paga sempre.

I cittadini ci hanno eletto per #cambiare e #decidere e non per avere “l’anime triste di coloro che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”#NonInMioNome😡 #ViaIBenetton — Stefano Buffagni (@SBuffagni) July 8, 2020

Fonte: Il Foglio, Ansa, Vito Crimi Twitter, Stefano Buffagni Twitter

