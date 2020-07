Nonostante le parole del Movimento Cinque Stelle, l’appalto del Ponte Morandi torna ai Benetton. Nessuno ha mai pagato per il crollo del 14 agosto 2018.

Il tira e molla tra il Governo e la società Atlantia si è concluso con a vittoria di quest’ultima. Infatti l’appalto del Ponte Morandi torna alla famiglia Benetton, la stessa che possedeva la quota di maggioranza sulla rete autostradale ligure il 14 agosto del 2018, quando 43 persone sono morte a causa del crollo del ponte. La notizia – riferisce Il Giornale – è arrivata da poche ore, a rilasciare un comunicato è stato proprio il Ministro dei Trasporti, la Dem Paola De Micheli: “Dobbiamo uscire da questa impasse e ripristinare la rete stradale ligure, ho firmato io la lettera per il sindaco di Genova Marco Bucci”. Atlantia è di proprietà del gruppo Benetton che l’han spuntata aggiungendo sul tavolo delle trattative tre miliardi di euro da investire non solo sul nuovo ponte – che verrà presto inaugurato – ma su tutta la rete autostradale ligure.

Dunque i grillini sembrano essersi piegati alla volontà del Premier nonostante le dichiarazioni di appena un mese fa: “Non vedo un futuro in cui restituiamo ai Benetton la gestione del Ponte Morandi”. Queste erano state le parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Dal canto suo, il leader pentastellato Vito Crimi aveva incalzato: “Non possiamo permettere che il Ponte Morandi torni ai Benetton” – le sue parole riportate da Il Fatto Quotidiano – “Devono ancora rispondere di quanto accaduto due anni fa, il M5S non arretra di un millimetro”.

Ma il Premier Conte ormai ha deciso: troppi i ritardi nell’inaugurazione dell’importante nodo stradale la cui chiusura ha creato non pochi problemi ai lavoratori della zona. Forse per questo il Premier ha deciso di riaffidare l’appalto agli stessi che gestivano Autostrade quando è avvenuta la tragedia. Il Governatore della Liguria Giovanni Toti si è detto infuriato con il Governo: “Riconsegnato Ponte Morandi proprio ad Aspi. Dov’è finita la promessa di revocare loro le concessioni?”. I rappresentanti della famiglia Benetton, per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni. Fino ad oggi hanno sempre declinato ogni responsabilità in merito al crollo del 14 agosto 2018, pur essendo responsabili della manutenzione del tratto di strada che è improvvisamente crollato.

Il #Governo Pd-M5S riconsegna il ponte di #Genova proprio ad Aspi. E poi eravamo noi gli amici di Autostrade…

Dove sono finiti tutti quelli che dopo il crollo del Morandi promettevano di togliere subito le concessioni?@ilsecoloxix 🗞 pic.twitter.com/O1z2CmDTVQ — Giovanni Toti (@GiovanniToti) July 8, 2020

Fonte: Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Giovanni Toti Twitter

