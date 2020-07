Commissari e stazioni appaltanti gli argomenti che hanno acceso la discussione, mentre slitta la lista delle opere pubbliche da iniziare immediatamente. Scontro con Renzi sulle modifiche del reato di abuso d’ufficio.

Ci sono volute ben 6 ore di Consiglio dei Ministri per raggiungere un accordo, “salvo intese”, sul Decreto Semplificazioni, provvedimento che il Premier Giuseppe Conte ha definito, qualche giorno fa: “La madre di tutte le riforme”. Più o meno verso le 4 del mattino è arrivato l’accordo di massima tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Leu e Italia Viva. La battaglia – come riferiscono diverse fonti – piuttosto accesa intorno al tavolo del Governo è nata su tre fronti: le deroghe delle norme sugli appalti, il ruolo dei commissari nelle opere pubbliche e la modifica del reato di abuso d’ufficio. I tre grandi nodi venuti al pettine durante la riunione – e che segnano ancora una volta la lancinante lontananza tra grillini e Dem – sono stati sciolti, assicurano da Palazzo Chigi, e si attende il superamento di questione più tecniche che politiche per il varo del Decreto. Salta, all’interno del provvedimento, l’inserimento della liste delle opere pubbliche, da 48 a 50 secondo diverse fonti, su cui si sarebbe raggiunto l’accordo per priorità e necessità.

Tale lista è stata invece inserita, come spiega Repubblica, nel piano “Italia Veloce” del Ministero delle Infrastrutture guidato da Paola De Micheli. Si tratta di opere la cui realizzazione seguirà il cosiddetto “Modello Genova” affidata a commissari nominati ad hoc dall’Esecutivo, che avrà ad ogni modo tempo sino alla fine dell’anno per le nomine. Tale assenza è da annoverare nelle perplessità rilanciate durante la riunione dal PD e da Leu circa le deroghe per gli appalti anche alla stazioni appaltanti che, in base alla bozza dell’accordo, avranno la possibilità di avviare una gara d’appalto con gli stessi poteri dei commissari, salvo le norme che regolano la sfera penale, antimafia e sulla sicurezza sul lavoro. Il Decreto, che dovrebbe denominarsi “Programma Nazionale di Riforma”, e che include anche il Ddl di assestamento di bilancio e rendiconto dello Stato, comprende 48 articoli su circa 100 pagine.

Le stazioni appaltanti, gli Enti che possono cioè indire una gara d’appalto, potranno avviare un affidamento diretto dei lavori sino a 150mila euro o con la procedura negoziata. Mentre resteranno ferme, come spiega Open, fino al 31 luglio del 2020 le opere pubbliche inferiori ai 5,3 milioni di euro. Obiettivo del Governo è tagliare di netto i costi ed i tempi della burocrazia: portare a 2 mesi le procedure per gli affidamenti diretti e a 6 mesi quelle per le grandi opere (ovvero le opere il cui costo supera i 5,3 milioni). Il Cdm appena conclusosi segna un passaggio fondamentale: esso offre infatti le linee guida di quello che diventerà in autunno il Recovery Plan da presentare a Bruxelles per l’accesso al Next Generation Eu. Il Premier Conte ha avuto fretta di chiudere dal momento che vorrebbe portare, presso la riunione del prossimo Eurogruppo, quantomeno una bozza del programma.

La sensazione è che invece, sul fronte delle modifiche al reato di abuso d’ufficio, ci sarà spazio per un dibattito acceso in Parlamento. Questo perchè gli alleati della Maggioranza non sono riusciti a convincere Italia Viva di Matteo Renzi della buone intenzioni del provvedimento. I renziani, infatti, hanno apposto nero su bianco a verbale la loro riserva sulle modifiche. Ad oggi ricorre nel reato di abuso d’ufficio chiunque: “Si procuri un vantaggio violando le norme o i regolamenti”. Mentre, stando alla bozza, con il nuovo provvedimento, sarà punibile chi: “Viola specifiche regole di condotta previste dalla legge e dalle quali residuino margini di discrezionalità”. Approvato infine il Durc, ma al cui interno è stata stralciata, su richiesta del Ministro della Salute Roberto Speranza, la norma che aumentava le percentuali di subappalti.

Fonte: Repubblica, Open

