Migranti: 28 positivi al Coronavirus sulla Moby Zazà

Sulla Moby Zazà, la nave predisposta per la quarantena dei migranti che sbarcano sulle nostre coste, sono stati scoperti ben 28 casi di Coronavirus. Ma il Viminale rassicura che la sicurezza del Paese non è a rischio.

Dei 209 migranti a bordo della Moby Zazà – la nave adibita alla quarantena ormeggiata a Porto Empedocle – 28 sono risultati positivi al Coronavirus. Soltanto uno – spiega la Repubblica – ha accusato sintomi ed è stato ricoverato in ospedale. Gli altri 27 sono asintomatici e sono rimasti a bordo della nave seppur collocati in un’altra area del traghetto rispetto ai migranti non infettati. Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, rivendica con orgoglio – soprattutto in questo frangente – la decisione di aver chiesto e ottenuto una nave appositamente dedicata alla quarantena di chi sbarca in Sicilia. “E’ una decisione che abbiamo preteso con caparbietà per evitare che si sviluppassero focolai sull’isola. E chi vaneggiava accusandoci di razzismo, oggi capirà che avevamo ragione”.

Ventotto migranti positivi al Covid-19. Sono sulla nave in rada a Porto Empedocle, soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell’Isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi si capisce meglio quella nostra richiesta. E chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo, oggi si renderà conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione. Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte.

Sulla questione è intervenuto il segretario della Lega Matteo Salvini che ha accusato il Governo di mettere a rischio la salute dell’Italia. Critica anche la senatrice forzista Anna Maria Bernini la quale ha ricordato che – a causa dell’emergenza sanitaria – l’Italia fino al 31 luglio non è considerata porto sicuro. E il Paese ora rischia di dover affrontare un’estate senza turisti ma piena di migranti. Infatti, da quanto emerso da un report del Viminale, da gennaio ad oggi neppure uno dei migranti sbarcati in Italia è stato ricollocato in un altro Stato membro dell’Unione europea. Ma dal ministero dell’Interno – presieduto dal Ministro Luciana Lamorgese – giungono immediate rassicurazioni. La situazione – a detta loro – è perfettamente sotto controllo e sono state applicate tutte le procedure volte a non compromettere la sicurezza del Paese e degli altri migranti a bordo della Moby Zazà. Proprio il Ministro Lamorgese, pochi giorni fa, ha ribadito che tra i migranti sbarcati negli ultimi tre mesi – sbarchi avvenuti nonostante il lockdown del Paese – si sono registrati pochissimi casi positivi.

Fonte: Repubblica, Nello Musumeci Facebook

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]