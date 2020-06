La tregua degli ultimi giorni potrebbe saltare per il Mes. Conte si smarca, ma il PD pressa per l’attivazione. In vista uno scambio tra Dem e grillini.

Dopo gli scontri delle settimane scorse, la facciata della Maggioranza del Governo del Premier Giuseppe Conte appare coesa e unita. Dietro la pax momentanea, lo stop agli attacchi al Premier – specie sulle questione Stati Generali dell’Economia – invocata dal Segretario Dem Nicola Zingaretti, che non vuole certo assumersi la responsabilità dell’implosione dell’Esecutivo. Bisognerà portare a casa diversi risultati – il Recovery Fund su tutti – e poi, nel caso, si potrà parlare di urne. Ecco perchè non è arrivata nessuna stoccata da Via del Nazareno sul caso dei finanziamenti del Governo venezuelano di Nicolas Maduro ai 5 Stelle. La parola d’ordine è tregua, sia in vista dell’evento di Villa Pamphili sia per permettere al Movimento di risolvere le sue beghe interne. Ma ad una sola condizione, fanno sapere i Dem: il Mes va attivato ed utilizzato. Come spiega Repubblica, è questo il prezzo fissato da Zingaretti per puntellare Conte a Palazzo Chigi. E le prime rassicurazioni in tal senso arrivano proprio dal Presidente della Regione Lazio che, parlando degli Stati Generali dice: “Ho fiducia in questo sforzo difficile, utile per avere una visione del Paese”. Qualcosa di molto lontano dal: “Si tratta di una passerella” con cui il Pd parlava dell’evento pochi giorni fa.

I calcoli dei Democratici sono minuziosi. Andare alle urne in questo momento non conviene, specie se l’alleato di Governo è in difficoltà e si può facilmente scavalcare in Maggioranza. Ma a preoccupare il PD è Conte: il Premier gode di un’ampia fiducia ed è al momento l’unico che potrebbe affrontare – nell’ambito di una grande coalizione – il centrodestra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni alle elezioni. Provocare una sua caduta anticipata potrebbe spingere clamorosamente l’avvocato tra le braccia del M5S o peggio convincerlo ad una corsa solitaria. In più, molto importante negli ambienti Dem, ci sono le lezioni nel 2022 per il successore alla Presidenza della Repubblica di Sergio Mattarella. Un dietrofront si registra anche nelle file grilline: il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio teme per la sua posizione, in bilico dopo gli attacchi di Alessandro Di Battista e lavora sul fronte della restaurazione della dirigenza grillina pre-dimissioni da capo politico.

Ciò che potrebbe far saltare l’interruzione delle ostilità nella Maggioranza è dietro l’angolo. A luglio si dovrà raggiungere un accordo sul Mes, sulla sua attivazione, e poi – eventualmente – il suo utilizzo. Nonostante la contrarietà del M5S, mai nascosta, i grillini non dovrebbero aver problemi a sostenere la sua attivazione in Parlamento. Ma il condizionale è d’obbligo. Come spiega Il Messaggero, sono diversi i parlamentari sotto la lente di ingrandimento che potrebbero offrire un brutto tiromancino a Di Maio e Beppe Grillo. E tornano – in vecchio stile – i dossier sui parlamentari: 5 Senatori grillini sono stati catalogati come “altamente a rischio” (ovvero è più probabile che votino contro il Mes), mentre altri 5 come “potenzialmente a rischio”. Inoltre, altri 10 parlamentari sono stati individuati come “critici”.

Sono considerazioni importanti, dal momento che il Governo al Senato si mantiene su una Maggioranza tutt’altro che ampia. Tanto che, sulla questione, si fa largo l’idea del sostegno di Forza Italia – che in Europa con il Partito Popolare è tra i fautori del Meccanismo di Stabilità – per ovviare ad eventuali fughe grilline. Di Maio spinge per l’attivazione del Mes a settembre – sperando di prendere tempo e riorganizzare il M5S – mentre il Presidente della Commissione Economia Ue Paolo Gentiloni e il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini hanno fatto sapere che non ci saranno dietrofront sulle risorse per la sanità. Ecco perchè si va alla conta:Barbara Lezzi, Gianluca Ferrara, Matteo Mantero, Mattia Crucioli e Cataldo Mininno a Palazzo Madama sono altamente indiziati per uno sgambetto all’Esecutivo. Mentre a Montecitorio Pino Cabras, Giuliana Reduzzi e Alvise Maniero avrebbero già confermato la loro contrarietà. L’allarme è stato lanciato anche dal Sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa: “Serve uno strumento diverso dal Mes. Se passasse, mi dimetterei? Sicuramente ci andrei molto vicino”.

Secondo le rivelazioni de Il Messaggero, a Palazzo Chigi si lavora per uno scambio: a metà luglio – dopo dunque l’ultimo Europarlamento che dovrebbe accettare la proposta del Next Generation Eu da 170miliardi – Conte proporrà al M5S, in cambio del voto sul Mes, la chiusura del dossier Autostrade. Nessuna revoca, ma il passaggio della maggioranza della proprietà dai Benetton alla Cassa Depositi e Prestiti. Un’azione che potrebbe far cantare vittoria la Movimento, che porterebbe a casa un buon risultato nel suo momento storico-politico peggiore. Intanto la Maggioranza ha schivato il primo colpo: +Europa aveva proposto una mozione a favore del Mes – con l’obiettivo di far uscire allo scoperto il PD – ma la riunione dei capigruppo ha derubricato l’intervento previsto nella mattina di domani di Conte sul Consiglio Europeo in Senato, da “comunicazioni” a “informativa”. Per l’informativa non sono previsti voti. Ma per quanto il Governo potrà scappare sul Mes?

Mario Cassese

Fonte: Il Messaggero, Repubblica

