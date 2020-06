Fase 3: la Germania taglia l’Iva e riapre i confini all’Italia

Da oggi la Germania riapre all’Italia. Solo pochi giorni fa il Paese della cancelliera Angela Merkel aveva assistito ad un nuovo aumento dei contagi. Prevista riduzione dell’Iva nel pacchetto rilancio tedesco.

Da oggi via libera in Europa. Anche la Germania – riferisce La Stampa – riapre agli italiani. Restano ancora chiuse invece Austria e Spagna che faranno cadere le restrizioni verso gli altri Paesi, rispettivamente, il 16 e il 31 giugno. Solo pochi giorni fa il Paese della cancelliera Angela Merkel – riferiva AGI – ha assistito ad un nuovo preoccupante incremento di casi positivi al Coronavirus. In data 11 giugno, infatti, il Robert Kock Institut registrava 555 nuovi contagi rispetto ai 318 del giorno precedente.

Una decina di giorni fa la Germania – riportava il Corriere della Sera – fu al centro dell’attenzione mediatica per due party sull’acqua che furono occasione di assembramenti. Due feste familiari nella città della Bassa Sassonia – Gottinga – prolungatesi anche in una fase post-party tra i giovani, contribuirono ad un nuovo focolaio. Ben 36 persone, tra i partecipanti ai party, risultarono positive al Covid-19. Una addirittura precipitò subito in gravi condizioni. Mentre altri 310 furono messi in quarantena per aver avuto contatti ravvicinati con alcuni tra i partecipanti alle feste. Al centro del ciclone anche il bar che aveva ospitato le famiglie organizzatrici delle due feste per aver violato le norme di sicurezza: assenza di mascherine e distanza di sicurezza sociale. Il locale fu chiuso. Dilek Kalayci, senatrice socialdemocratica del Land alla Salute, dichiarò: “Comprendo le loro ragioni e le difficoltà economiche in cui versano i club ma quello di domenica resta un atto irresponsabile.Feste e pandemia non vanno d’accordo”.

Proprio per far fronte alle difficoltà dei tanti imprenditori piegati dal lockdown, la Germania – riferisce La Stampa – ha deciso di tagliare le aliquote sui consumi. Nel pacchetto rilancio promosso da Berlino, infatti, è prevista una bella sforbiciata all’Iva. La misura sarà temporanea, avrà validità dall’1 luglio fino al 31 dicembre 2020. Durante questo periodo l’Iva tedesca passerà dal 19% al 16%per quella ordinaria e dal 7% al 5% per quella agevolata.

Fonte: Corriere della Sera, La Stampa, AGI

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]