Scontro tra scienziati: il professor Andrea Crisanti, a capo della task force del Veneto, attacca il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo. Il campo di battaglia resta il Covid e una possibile ondata di ritorno.

Il Coronavirus sta dividendo non solo politici e scienziati. Anche gli esperti, talvolta, sembrano essere in disaccordo e darsi battaglia tra loro. Nell’ultima settimana hanno sollevato un gran polverone le parole del professor Alberto Zangrillo, primario delle Terapie Intensive del San Raffaele di Milano. Zangrillo ha dichiarato pubblicamente che, dal punto di vista clinico, il Coronavirus non esiste più. E ha sostenuto sia piuttosto improbabile – anche se non da escludere totalmente – un’ondata di ritorno il prossimo autunno. Tesi appoggiata anche dal presidente della Società italiana di virologia, il professor Arnaldo Caruso. Di tutt’altra opinione il virologo Andrea Crisanti, a capo della task force della Regione Veneto, divenuto famoso per il metodo sperimentato con successo a Vo’ Euganeo. Crisanti – riferisce Il Giornale – ospite ad Agorà su Rai 3, ha accusato Zangrillo di sottovalutare pericolosamente un virus di cui gli scienziati stessi sanno ancora molto poco: “Se Zangrillo fosse venuto a Vo’ nella prima settimana di gennaio avrebbe detto che il virus clinicamente non esisteva. Poi abbiamo visto quello che è successo. Questo virus ancora non lo comprendiamo bene”. Il virologo ha spiegato che non si è ancora capito il motivo per cui le persone iniziano ad ammalarsi in modo grave dopo che l’infezione virale ha raggiunto una certa soglia critica. In pratica: fino ad un certo punto si diffonde senza creare malattia, poi esplode all’improvviso con tutta la sua violenza causando ricoveri urgenti e decessi. Dunque l’invito di Crisanti è quello di non sottovalutare questi casi anche se ora sembrano meno gravi.

Il professore ha aggiunto, inoltre, che dai test sierologici emergeranno moltissimi casi di persone che hanno gli anticorpi. Questo perché, nei mesi scorsi, la maggior parte ha contratto l’infezione virale senza saperlo, in forma asintomatica contribuendo, così, alla diffusione del Covid. A Vo’ Euganeo, ad esempio, ben il 5% della popolazione è risultata dotata di anticorpi.

Tuttavia il professor Crisanti – in un’intervista al Corriere della Sera – concorda sul fatto che il virus, rispetto ai primi tempi, sia mutato. “Tutti i virus mutano. Esistono delle varianti che si impongono sulle altre e si moltiplicano. Il problema è che non abbiamo ancora abbastanza conoscenze per dire quali siano”. Secondo il virologo dovremmo avere un’estate piuttosto tranquilla in quanto, trascorrendo più tempo all’aperto, le microgoccioline che veicolano il virus, si disidratano più rapidamente. Ma si dice abbastanza convinto di una seconda ondata in autunno per la quale sarà importantissimo non farsi trovare impreparati: “Bisognerà intervenire ovunque come a Vo’ Euganeo, in maniera aggrassiva. Saranno necessari laboratori mobili per fare tamponi”.

Fonte: Il Giornale, Corriere della Sera

