Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico, si dice contrario alla linea tenuta dai suoi colleghi riguardo il decreto Scuola: “Un’occasione persa”.

A poche ore dalla votazione sul Decreto Scuola, il deputato Matteo Orfini rivela di non volersi allineare con il suo partito e palesa la sua intenzione di votare contro il DL, appoggiato dal Governo. Orfini intervistato da Fanpage – ha spiegato le ragioni ldel suo dissenso. Il deputato Dem si è detto molto amareggiato per quella che è – a suo dire – una grossa opportunità sprecata per porre rimedio a tante lacune nel campo dell’istruzione, prima tra tutte la situazione dei precari.

Il DL sull’istruzione che verrà discusso oggi – riferisce Askanews – riporta le indicazioni generali su come gestire la ripartenza del sistema scolastico prevista per Settembre. Al momento soltanto gli alunni che devono sostenere l’esame di maturità sono stati ammessi in aula con la mascherina e a distanza di sicurezza dai professori. Ma secondo Matteo Orfini, il ministro Lucia Azzolina non ha studiato un piano soddisfacente per il ritorno sui banchi di milioni di studenti: “Tutto quello che abbiamo sono le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico: il ministro non ha un piano concreto e questo è inaccettabile”. Una critica alla credibilità del ministro dell’istruzione che arriva a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni di Giuseppe Moles, deputato di Forza Italia, accusato di “sessismo”.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Orfini è stata la decisione di indire un concorso con una prova scritta per assumere 32.000 insegnanti scelti tra i tanti precari che aspettano un posto di lavoro nel mondo della scuola. Il deputato, come anche altri colleghi, contesta questa decisione: “Il concorso non tiene conto dei titoli e degli anni di servizio degli insegnanti precari. In pratica il precariato viene considerato una colpa”. Il deputato ha concluso il suo discorso con un attacco al PD “Il mio partito si è arreso senza lottare ed io non sono d’accordo: a fare le spese di questa decisione saranno migliaia di precari”.

Fonte: Fanpage, Askanews

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]





Fanpage, Akanews