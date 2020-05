Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina fa chiarezza sull’esame di maturità 2020. Niente sei politico: si tornerà tra i banchi.

La prova finale per i liceali impegnati nell’anno scolastico corrente, la cosiddetta “maturità” si svolgerà, come di consueto, presso gli istituti scolastici a partire dal 17 giugno. Sarà, tuttavia, una maturità un po’ diversa dagli altri anni: istituti scolastici quasi deserti, pochi studenti alla volta, niente gavettoni all’uscita. Circostanze singolari ma la salute viene prima di tutto. Lo ha spiegato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina la quale – riporta Rainews – ha chiarito alcuni dettagli in proposito. Ha specificato che sarà obbligatorio indossare la mascherina e che si presterà massima attenzione al distanziamento. Gli studenti accederanno alle aule, opportunamente sanificate e si troveranno di fronte il presidente della commissione e i professori che li hanno seguiti nei cinque anni di superiori. Il Ministro – riferisce Huffington Post – ha precisato che la scelta di una commissione quasi esclusivamente composta da interni è stata fatta per aiutare i ragazzi dopo un lungo periodo di lezioni a distanza. “Date le circostanze che ci hanno portato lontano dalle aule per due mesi, è meglio che le valutazioni siano fatte da professori che conoscono gli studenti e il loro percorso”.

Ribadendo la sua vicinanza a professori e studenti, il numero uno del dicastero dell’Istruzione ha comunque ricordato che non si faranno sconti a nessuno. Come sempre sarà contemplata la bocciatura per gli studenti troppo carenti in più materie. Inoltre -riporta La Stampa – niente sei politico, una notizia che sconforterà sicuramente chi sperava in una promozione agevolata. Non cambia dunque molto almeno, sul piano delle insufficienze. Il rischio di dover recuperare i cosiddetti debiti scolastici a Settembre per tanti ragazzi e ragazze permane, così come quello di perdere un anno in base al giudizio dei professori.

Per quanto riguarda, invece, la riapertura delle scuole, che alcuni paesi europei meno colpiti dal Covid-19 stanno già valutando, Azzolina difende le decisioni del governo: “Non ci sono le condizioni. A Settembre valuteremo attentamente la situazione, con un’occhio di riguardo per gli insegnanti precari”.

Fonte: Huffington Post, La Stampa, RaiNews

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]





Huff Post, La Stampa, RaiNews