Berlino, due party danno origine ad un nuovo focolaio di coronavirus

E’ una notizia allarmante quella che giunge dalla Germania: a Berlino sembrerebbero essersi tenute ben due feste sull’acqua con una grande affluenza. Le immagini circolano ormai da qualche ora e ritraggono una folla di persone accalcate le une contro le altre, sprovviste di mascherina e incuranti del pericolo di poter contrarre il Covid. La possibilità di contrarre il virus è ancora elevata – secondo le dichiarazioni di alcuni esperti – e la riapertura del Paese non voleva essere un invito a lasciarsi andare a comportamenti poco prudenti. L’epidemia da Coronavirus infatti – scoppiata in tutto il mondo agli inizi del 2020 – è ben lontana dall’essere superata del tutto. Come riporta la Repubblica, l’Università americana Johns Hopkins ha aggiornato i dati del numero di morti provocati dal Covid-19 a livello mondiale, che superano ormai la soglia di 380.000 mentre i contagi sono arrivati oltre 6.382.951.

Quanto successo a Berlino ha influito notevolmente sulla nascita di un nuovo focolaio. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera. Due feste familiari nella città della Bassa Sassonia – Gottinga – prolungatesi anche in una fase post-party tra i giovani, sarebbero bastate per accendere un nuovo focolaio di infezione. Al momento le autorità stanno cercando, seppur con difficoltà, di monitorare i partecipanti alle due feste. Ben 36 persone risultano ora positive al Covid-19, di cui una in condizioni gravi. Mentre altri 310 individui sono stati messi in quarantena per aver avuto contatti ravvicinati con alcuni tra i partecipanti ai party. Al centro del ciclone finisce anche il bar che ha ospitato le famiglie organizzatrici delle due feste per aver violato le norme di sicurezza: assenza di mascherine e distanza di sicurezza sociale. Il locale, al momento, è stato chiuso e il proprietario rischia un’ingente multa.

Dilek Kalayci, senatrice socialdemocratica del Land alla Salute, ha dichiarato: “Comprendo le loro ragioni e le difficoltà economiche in cui versano i club ma quello di domenica resta un atto irresponsabile.Feste e pandemia non vanno d’accordo,”

Riapertura dei confini e via libera alla circolazione

Nel frattempo la Germania è in prima linea nella questione della riapertura dei confini dei Paesi europei. Proprio in questi ultimi giorni, molti Paesi all’interno dell’UE stanno decidendo la loro posizioni in merito alla circolazione estera. Mentre l’Austria annuncia di non riaprire all’Italia a causa degli alti contagi ancora presenti in alcune Regioni – suscitando non poche polemiche – la Germania ha deciso diversamente diversamente e dal 15 giugno annullerà tutte le limitazioni di viaggio per la maggior parte dei Paesi europei. Il via libero, specifica nel documento varato oggi, è esteso a ciascun Paese se i singoli sviluppi lo permetteranno.

A fare il punto della situazione in merito alle decisioni degli altri Paesi è Fanpage. La Francia, che non ha mai chiuso le frontiere all’Italia, ha intenzione di permettere le vacanze con autocertificazione. Per quanto riguarda coloro che, invece, non permettono ancora l’accesso agli italiani ricordiamo la Svizzera – dove saranno ammessi solo i frontalieri per lavoro – la Spagna, il Regno Unito e infine la Grecia

Simona Contaldi

Fonte: Repubblica, Corriere della Sera, Fanpage

