La Bce, guidata da Christine Lagarde, rilancia gli acquisti di debito per l’emergenza Coronavirus e aumenta di 600 miliardi il Pepp (Pandemic Emergency Purchase Programme)

Con sorpresa di tutti – riporta Huffington Post – la Bce, capitanata da Christine Lagarde, rilancia gli acquisti di debito e aumenta di 600 miliardi il Pepp portandolo ad un totale di 1350 miliardi di euro. Ma non è tutto: la Bce potrà acquistare i titoli per l’emergenza Coronavirus fino a fine giugno 2021 e non più – come stabilito in precedenza – fino a dicembre 2020. Il Pepp proseguirà finché la Bce non considererà finita la crisi economica legata al Coronavirus. Restano inoltre invariati i tassi d’interesse. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea si è dichiarato pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti a seconda della situazione di ciascun Paese membro. L’ideale – stando alle dichiarazioni – è l’impegno verso la “simmetria”

Meno di un mese fa Lagarde– in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – faceva il punto della situazione in vista della riunione dell’Eurogruppo del 27 maggio. Le mosse della Bce – che aveva iniziato ad acquistare in maniera notevole i titoli di Stato di Francia, Italia e Spagna – avevano attirato le ire dei tedeschi. Un punto importante quello dell’entrata a piedi uniti della Corte Costituzionale tedesca nella vita delle Istituzioni Europee, che rischia di compromettere la vita stessa dell’Ue e della sua moneta. Sul punto Lagarde era stata chiara e aveva dichiarato: “Abbiamo preso atto di questa sentenza. La Bce è soggetta al diritto europeo, rende conto delle proprie attività ai parlamentari europei, risponde in ultima istanza alla Corte di giustizia Ue”.

Lagarde giudicava positivamente i segnali provenienti dalla proposta franco-tedesca – con l’emissione di debito a lungo termine della Commissione – in sostegno dei Paesi più economicamente a rischio. Tuttavia puntualizzava che l’obiettivo della Bce è frenare la recessione in Europa. Gli scenari più drammatici – a metà maggio – ipotizzavano una recessione dell’8% dell’area euro. Tuttavia era chiaro già un mese fa che i Paesi Ue sarebbero usciti dai rispettivi lockdown in tempi e modi diversi. “La stabilità dei prezzi è il cuore del nostro mandato, con un’inflazione al di sotto ma vicina al 2%. Dobbiamo intervenire ogni qual volta si manifesti un rischio di restrizione delle condizioni finanziarie” – sosteneva Lagarde riferendosi al Pandemic Emergency Purchase Programme.

Come aggiunge HuffingtonPost, il messaggio che Lagarde , a maggio, inviava ai Paesi del Mediterraneo era eloquente: il Mes – insieme agli investimenti della Bce e al piano Sure della Commissione – garantirà 540 miliardi di euro, che sono necessari al contrasto – almeno iniziale – alla crisi economica. Ma l’incubo Grecia era ed è dietro l’angolo e il timore che il controllo dell’indirizzo dei fondi si possa trasformare in richiesta di riassestamento dei bilanci nazionali continua ad essere reale. Ma il Presidente, cercando di rassicurare, dichiarava: “Credo che i termini del Patto di stabilità e di crescita debbano essere rivisti e semplificati prima che si pensi a reintrodurlo, quando saremo usciti da questa crisi”.

Fonte: Il Corriere della Sera, HuffingtonPost

