Coronavirus, Crisanti: “Non c’è alcuna evidenza che il virus sia più debole”

Il professor Andrea Crisanti, alla guida della task force del Veneto, non appoggia la tesi di un indebolimento del Coronavirus. Spiega che la diminuzione della carica virale è legata anche all’uso delle mascherine.

La progressiva decrescita dei contagi, unita allo svuotarsi delle terapie intensive, ci induce ad essere sempre più ottimisti sul fronte Covid 19. E sta facendo capolino l’idea che – come hanno sostenuto diversi scienziati tra cui il professor Luigi Lopalco e il professor Guido Silvestri – con le temperature ormai quasi estive, il virus abbia iniziato a cedere. Ma a smentire queste credenze è intervenuto il dottor Andrea Crisanti, a guida della task force del Veneto. Il virologo – riferisce Adnkronos – nel corso della trasmissione Agorà su Rai 3, ha dichiarato che non vi è alcuna evidenza scientifica sull’indebolimento del Coronavirus. E che, se la carica virale è calata è, in parte, dovuto all’utilizzo delle mascherine: “Non vi è alcuna evidenza sperimentale che il virus si sia indebolito. Poi il virus non è forte o debole. Un virus ha una capacità di trasmissione che si può misurare. Se la carica virale oggi è diminuita è, in gran parte, dovuto all’uso delle mascherine perché se sia io sia il mio interlocutore la indossiamo la quantità di virus che ci trasmettiamo è molto più bassa”.

Solo due giorni fa il virologo, con enorme soddisfazione – ha riportato TgCom24 – ha annunciato che la Regione di cui lui si occupa, il Veneto, ha raggiunto il tanto atteso traguardo “zero contagi“. “Questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l’Università di Padova e l’Azienda ospedaliera di Padova”.

Il virologo, in quanto uno tra i massimi esperti nel nostro Paese, è stato chiamato ad esprimersi anche in merito alla questione delle scuole. Infatti sono stati diversi i genitori messi in difficoltà da scuole materne ed elementari ancora chiuse. Lo scienziato ha spiegato che, in effetti, il Covid 19 colpisce in minima misura i bambini di età compresa tra 1 e 10 anni. E, anche nel caso di infezione, quasi mai presentano sintomi. Tuttavia il problema si viene a creare, soprattutto, per gli adulti che accompagnano e vanno a riprendere i bambini a scuola: potrebbero, in pratica, crearsi assembramenti di adulti fuori dalle scuole. E, spesso, si tratta dei nonni, persone anziane e, dunque, soggetti a rischio che possono trovarsi in mezzo ad assembramenti. Pertanto anche se per un bambino quasi mai il Coronavirus può essere rischioso, può però diventarlo per i familiari che stanno a contatto con lui.

E sull’argomento “scuole” è recentemente intervenuto anche il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. Arcuri – riferisce il Corriere della Sera – ha spiegato che già a partire del 17 giugno, giorno in cui avranno inizio gli esami di maturità, le scuole saranno fornite di mascherine. Sia i docenti sia gli studenti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale. Il commissario, inoltre – spiega Adnkronos – ha spiegato che da ieri, finalmente, si trovano in diversi tabaccai le mascherine a 50 centesimi e che le farmacie, dalla prossima settimana, saranno in grado di reperire 20 milioni di mascherine a settimana. “La partita delle mascherine ora può dirsi risolta definitivamente. Ora noi abbiamo dotazione sufficiente per integrare le scorte se servirà”. Ha puntualizzato che non vi è stato alcun intoppo o cattivo funzionamento del sistema e che non è sua intenzione entrare in polemica con le scelte compiute dalle singole Regioni. Nemmeno con la Lombardia per l’ospedale realizzato in Fiera a Milano.

Fonte: Adnkronos, TgCom24, Corriere della Sera, Protezione Civile

