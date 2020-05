Coronavirus, Lopalco: “La frequenza delle pandemie aumenterà”

Il virologo Luigi Lopalco ha dichiarato che la frequenza delle pandemie, con ogni probabilità, nei prossimi anni aumenterà.

Il bollettino della Protezione Civile di oggi

Prima dell’avvento del Covid 19 nelle nostre vite non pensavamo che un’infezione virale potesse fare il salto di specie. E molti di noi non avevano mai vissuto una pandemia: ovvero un virus che colpisce quasi tutto il Pianeta. Tuttavia ci accompagna la speranza che questa possa anche essere l’ultima volta che ci troviamo a vivere una simile esperienza. Ma a far crollare le nostre speranza interviene la scienza. Il virologo Luigi Lopalco, a capo della task force della Regione Puglia – riferisce Adnkronos – intervistato nel corso dalla trasmissione Agorà su Rai 3, ha dichiarato che, con ogni probabilità, negli anni a venire saranno sempre più frequenti le pandemie. La ragione? La crescente vicinanza dell’uomo alla natura selvaggia. “Più l’uomo si avvicina ai luoghi selvatici e più è probabile che i virus che prima circolavano negli ambienti selvatici senza dare fastidio a nessuno, passino alla specie umana”. Ma, putroppo, sembra che l’essere umano accia ormai molta fatica a stare lontano da animali selvatici come pipistrelli e serpenti. Infatti in Cina già a partire da fine marzo sono ripresi i mercati dove si vende fauna selvatica a scopo alimentare. insieme agli onnipresenti cani e gatti. E anche in Indonesia non mancano i mercati dell’ orrore dove i macellai vendono pipistrelli, ratti e serpenti.Nonostante la tremenda pandemia che ci ha messo in ginocchio, sotto il profilo sanitario ed economico, facciamo ancora fatica ad imparare la lezione che dagli ambienti selvatici è meglio mantenerci a debita distanza. O, quantomeno, non è il caso di portarci la foresta in tavola.

Per quanto concerne, invece, le misure previste dal decreto per la prossima estate, il professor Lopalco si è mostrato un po’ perplesso. Infatti – riporta La Gazzetta del Mezzogiorno – il virologo ha asserito che non è possibile fare affidamento sulla distanza tra gli ombrelloni. Lo scienziato ha spiegato che il forte sole presente sulle spiagge in estate può contribuire a ridurre l’attività del virus. E ha illustrato la strategia che stanno valutando in Puglia, Regione in cui lui affianca l’amministrazione locale nella gestione del Covid 19. “La sicurezza non può essere affidata alla distanza tra gli ombrelloni. In Puglia stiamo lavorando per capire quante persone possono stare contemporaneamente in spieggia senza creare assembramenti”.

Fonte: Adnkronos, La Gazzetta del Mezzogiorno

