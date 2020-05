Nicola Zingaretti: “La mascherina sarà la moda dell’estate”

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti invita tutti e, in particolare i più giovani, ad indossare sempre la mascherina considerandola come un nuovo accessorio di moda.

Anche se la curva dei contagi continua a scendere, anche nella Fase due permane l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti chiusi. In alcune Regioni, come, ad esempio la Lombardia, è obbligatorio indossare il dispositivo di protezione individuale anche all’aperto. Qualche giorno fa il professor Zangrillo, uno dei primari dell’ospedale San Raffaele di Milano – nel corso di un’intervista televisiva – si è mostrato a volto scoperto, senza mascherina, pur essendo lì presente in studio un suo collaboratore. Il medico ha spiegato che, laddove si rispettano le distanze di sicurezza, non vi è bisogno di indossare la mascherina. E si è augurato che presto tutti torneremo a vivere a volto scoperto. Di tutt’altro avviso, invece, il segretario del PD Nicola Zingaretti il quale qualche giorno fa – riferisce Fanpage – ha invitato i giovani ad indossare sempre la mascherina. Anzi: a considerarla come un nuovo accessorio di moda per la prossima estate. “Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che possono tornare a frequentare i locali la sera. Mi auguro che la mascherina, oltre ad essere una protezione, diventi la moda dell’estate. Deve diventare come una catenina, una cravatta, un foulard”. Il leader dei Dem ha dichiarato che la mascherina dovremo portarla fino a quando non uscirà un vaccino contro il Coronavirus. Vaccino che nel Lazio, la Regione da lui amministrata, sarà obbligatorio per tutti gli over 65.

La Regione Lazio governata proprio dal medesimo Nicola Zingaretti è nell’occhio del mirino proprio per la questione “mascherine”. Come riporta Il Fatto Quotidiano la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla Ecotech srl per le cosiddette “mascherine fantasma“. In pratica la Regione Lazio, a marzo, ha affidato tre commesse, per un valore di 35,8 milioni di euro, ad una piccola società di Frascati con appena 10.000 euro di capitale sociale. Ma di tutte le mascherine commissionate, ne sono arrivate solo 2 milioni e, perdipiù, chirurgiche, dunque non adatte agli operatori sanitari. Come se non bastasse la Sgs Group, la multinazionale svizzera che fornisce la maggioranza delle certificazioni per il commercio internazionale, ha bollato come “non valida” l’attestazione data l’8 aprile dai fornitori della Regione Lazio circa l’esistenza del carico di 7,5 milioni di mascherine Ffp2 e Ffp3 per il quale l’Ente guidato da Nicola Zingaretti aveva anticipato ben 14 milioni di euro.

Inoltre da un servizio de Le Iene, sono venuti a galla altri elementi poco chiari. Infatti, a quanto pare, la Regione era stata contattata da altri fornitori che proponevano cifre più convenienti ma che furono snobbati in favore della Ecotech.

Fonte: Fanpage, Il Fatto Quotidiano, Protezione Civile

