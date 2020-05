Il Coronavirus continua a mietere vittime in Svezia. Il Paese ha scelto di andare controcorrente rispetto alla maggior parte dell’Europa e non ha attuato il lockdown.

Tra le nazioni più colpite dal Coronavirus nel vecchio continente rientra anche la Svezia. Infatti – riporta Huffington Post – se prendiamo in esame il tasso di mortalità assieme al numero di casi e decessi, emerge un indice di letalità del virus di 6,08 persone per milione di abitanti. Il tasso di letalità, quindi, supera quello di Gran Bretagna, Italia e Belgio, Paesi che hanno applicato misure restrittive piuttosto severe per prevenire il sovraccarico del sistema sanitario nazionale. La decisione del Governo di Stoccolma di lasciare aperto il paese e affidarsi al senso di responsabilità dei cittadini ha fatto discutere molto negli ultimi due mesi e sembra non aver portato i risultati sperati. “Il numero di persone che hanno sviluppato l’immunità al virus è più basso del previsto”, ha affermato Anders Tegnell, l’epidemiologo responsabile della gestione del Coronavirus in Svezia. Solo il 7,3% degli abitanti ha sviluppato anticorpi contro la pandemia mentre, dall’inizio dell’emergenza, la nazione scandinava ha contato 32.172 casi e 3.871 morti. L’agenzia di valutazione Standard Ethics ha bocciato su tutta la linea la condotta del primo ministro svedese Stefan Lovfen, conferendogli un rating di “eee-“, il più basso, per come ha gestito la situazione di emergenza. Il rischioso esperimento svedese che si proponeva l’obiettivo di ottenere un’immunità di gregge è dunque fallito? Dai dati a disposizione sembrerebbe di si, anche se bisogna prendere in considerazione alcuni elementi prima di trarre una conclusione. La Svezia ha effettuato pochissimi tamponi rispetto alle altre nazioni europee (appena 20.78 ogni mille abitanti) e quindi i dati riguardo l’immunità di gregge non sono ancora definitivi. Inoltre, il Coronavirus in Svezia, come nel nostro Paese, ha colpito molto duramente le case di riposo che ospitano anziani i quali, spesso, hanno già più patologie gravi a carico.

Altro dato sconfrtante è che, pur non avendo chiuso le attività commerciali, la nazione scandinava non scamperà alla crisi economica. La banca centrale del paese Risbank ha analizzato le perdite sul PIL a breve e a lungo termine. Nell’immediato il contraccolpo finanziario è stato molto più contenuto rispetto a quello di altri Paesi che hanno fermato le attività. Ma, tuttavia, si prevede comunque un calo del PIL attorno al 10% e una crescita della disoccupazione che si manifesteranno nei prossimi mesi. La nazione, inoltre, non è nemmeno tra quelle che possono vantare buone prospettive ripresa economica nel prossimo futuro. Infatti – riporta Il Corriere della Sera – il primato va alla vicina Danimarca che ha applicato misure restrittive comprendenti lockdown e distanziamento sociale.

Fonte: Huffington Post, Il Corriere della Sera

