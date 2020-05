Sono indirettamente vittime del Coronavirus anche i tanti italiani in fila al banco dei pegni. In milioni rischiano la povertà.

Se già prima della pandemia di Coronavirus eravamo abituati ad affrontare lunghe file alla cassa o allo sportello postale per portare a termine le nostre commissioni giornaliere, da quando è cominciato il lockdown abbiamo ormai fatto il callo anche alle file fuori dalle attività. Che siano supermercati, banche o farmacie: si entra in pochi alla volta per limitare i rischi di contagio. Tuttavia è difficile non rimanere sconvolti di fronte alle immagini che mostrano centinaia di persone in fila fuori dal Monte della Pietà di Torino, in attesa di poter impegnare i loro averi per ricevere due soldi con cui tirare avanti anche questo mese. Le persone in coda, comprensibilmente poco inclini a rilasciare dichiarazioni, differiscono molto tra loro per età, origine e provenienza ma hanno tutte in comune il fatto di essere vittime del Coronavirus. Lo stato di quarantena in cui il Paese si trova da più di due mesi e che per molte attività continuerà fino, almeno, all’1 Giugno, ha causato un’ enorme crisi per molti italiani. ù

Secondo la stime riportate dalla Repubblica il mese scorso, sono 10 milioni gli italiani che rischiano di non riuscire a coprire le spese essenziali per continuare a vivere, precipitando a tutti gli effetti in povertà. Secondo Dagospia, 4 milioni di italiani e mezzo non riescono a provvedere a spese di base come quelle per il cibo. Cifre che fanno venire i brividi. E possiamo trovare una fila come quella di Torino anche davanti alle altre sedi del Monte della Pietà. “Ci siamo resi conto che stanno aumentando le persone che vengono ad impegnare oggetti personali”, ha dichiarato Rainer Steger, codirettore di Affide, la più grande società italiana di Credito su Pegno in Italia. “Possiamo affermare che i clienti aumenteranno nei prossimi mesi. Molti non erano mai venuti prima”.

Alcune delle persone in fila al Monte della Pietà di Torino hanno spiegato – al Corriere della Sera – come il Coronavirus abbia peggiorato le loro condizioni di vita . Tra queste c’è la signora Concetta, che ha origini siciliane e ha passato 55 dei suoi 78 anni a Torino. Il marito della donna è morto, una delle migliaia di vittime del Coronavirus nel nostro paese: “Devo sborsare 400 euro per il funerale di mio marito. Ha preso il virus in ospedale ed è morto, lo stato non paga niente”, dice sull’orlo del pianto la donna. C’è anche chi ormai fa tappa fissa al Monte della Carità per avere i soldi per fare la spesa come una signora di 86 anni che ha preferito rimanere anonima: “Sono in fila da stamattina. E’ la quinta volta che vengo, vivo da sola”. Julio invece viene dal Perù ma lavora in Italia da 22 anni, proprio in una delle Residenze Sanitarie Assistenziali che hanno contato il maggior numero di vittime del Coronavirus tra gli anziani. “Lì è una strage. Vedo morire un amico al giorno”, racconta l’uomo. In un quarto d’ora si entra, si depositano i propri beni e si ricevono i contanti. Nessuno fa domande, si firma una polizza da tre, sei, nove mesi e si esce con i soldi senza dover lasciare garanzie. Tra le persone in fila anche molti liberi professionisti come quelli che hanno protestato contro la fase 2 indetta dal governo. La situazione per tanti continua a precipitare: il virus non fa vittime solo con il contagio ma anche tramite le misure prese per combatterlo.

Fonti: Dagospia, Repubblica, Corriere della Sera

