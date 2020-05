Carlo Bonomi lascia Confindustria; ma prima di andarcene dice la sua su Giuseppe Conte

Il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi sta preparando il passaggio a Vincenzo Boccia in un assemblea a porte chiuse. Ma, ora, le priorità sono altre. E, prima di andarsene, dice la sua sull’azione del Governo per fronteggiare la crisi economica innescata dal Coronavirus.

“La risposta del Governo alla crisi si esaurisce in una distribuzione di danaro a pioggia”. Fa il punto, sul Corriere della Sera, Carlo Bonomi sulla situazione economica innescata dalla crisi da Covid-19 e sulle misure prese per fronteggiarla. L’azione del Governo per rispondere alla crisi e al collasso dell’economia sembra essere un continuo rimando e slittamento di azioni annunciate ma ancora non verificate. Non a caso, il decreto previsto per Aprile si può ormai dirsi di Maggio, visto che la sua approvazione è stata rimandata al prossimo mese. La domanda, a cui rispondere, non è solo quanto denaro sarà investito, ma soprattutto come e da dove. “Si tratta di soldi presi a prestito. Possiamo andare avanti così un mese, due, tre. Ma quando i soldi saranno finti senza aver fatto un solo investimento nella ripresa del sistema produttivo, allora la situazione sarà drammatica”, chiarisce il Presidente di Confindustria. E’ stato stabilito che le imprese non debbano licenziare; ma l’obbligo di un mancato licenziamento non è sufficiente e non salva le aziende dal fallimento. Aziende che, se costrette a chiudere, porteranno comunque milioni di lavoratori alla perdita del lavoro.

Un punto di vista condiviso anche da Franco Bechis su Il Tempo. per legge le aziende dal fallimento. Il rischio è quello di un’esplosione di una vera e propria emergenza sociale al prossimo settembre. Anche Confindustria deve rimodulare la sua agenda, per dare strumenti alle imprese e al Paese per superare la crisi; ci pensa, le proposte non mancano, ma il governo non ascolta, sostiene Bonomi la cui impressione è che ci si prepari a scaricare le responsabilità su banche e imprese. La responsabilità, invece, è una: di chi è al Governo. E’ da lui che dipende, in gran parte, la reazione dell’Italia alla crisi. Ma la risposta è incerta, titubante, poco chiara.

Si spiega, così, il flop delle domande sui mini-prestiti. Troppa burocrazia e politiche del governo che non fanno chiarezza: di fatto, la liquidità alle imprese non sta arrivando. Bisognerebbe procedere, secondo Confindustria, con lo sblocco di tutte le opere pubbliche già finanziate; con liquidità immediata; con una detrazione sulle imposte. Scettico, Bonomi, anche sull’assenza all’interno delle task-force di esperti di imprenditori: “Stiamo ripartendo senza un metodo, con uno scontro fortissimo governo-Regioni. La confusione è sotto gli occhi di tutti”.

Le imprese sono pronte e lo hanno dimostrato, ma pagano il prezzo più alto: stanno riaprendo con costi maggiori e con una produttività più bassa a causa del distanziamento. Inoltre, stanno aumentando anche i costi della logistica e delle materie prime. Gli sforzi dei dipendenti, però, vanno premiati: “Per questo abbiamo chiesto al governo di detassare e decontribuire gli aumenti che le imprese possono garantire ai lavoratori alle prese con l’orario ridotto e la Cig”. La risposta però è stata ancora una volta incerta e titubante. Tra critiche e paure, oggi ha preso il via la Fase 2, quella della convivenza con il virus. Tra due settimane sapremo dall’impatto sul numero dei contagi se la ripartenza è sostenibile, ma i timori degli esperti non prospettano tempi sereni. “Quello che mi preoccupa e mi indigna è che si giochi ancora a dare la responsabilità alle imprese di un eventuale aumento dei contagi”, dice Bonomi. Al contrario, il Codice civile mette in capo all’impresa la salute e sicurezza dei lavoratori. Nelle proposte del PD per la ripartenza si parla di interventi dello Stato con capitale di rischio nelle imprese, anche con quote di minoranza: “Lo Stato faccia il regolatore, stimoli gli investimenti. Ma si fermi lì. Non abbiamo bisogno di uno Stato imprenditore, ne conosciamo fin troppo bene i difetti”.

Fonte: Il Tempo, Corriere della Sera

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]