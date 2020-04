Le voci degli esperti in merito al Coronavirus sembrano essere sempre più discordanti. Ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha dubbi sulla letalità del Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus abbiamo sentito pareri discordanti all’interno del mondo scientifico. Da un lato il virologo Roberto Burioni, fin da principio, ne sottolineava la pericolosità. D’altro canto la virologa dell’ospedale Sacco di Milano, la dottoressa Maria Rita Gismondo, sosteneva si trattasse di “poco più di un’influenza”. Ma ora, a distanza di quasi due mesi dallo scoppio dell’emergenza in Italia è intervenuta l’Organizzazione Mondiale della Sanità per fare chiarezza.

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adharom Ghebreyesus – riporta l’ Ansa – nel corso di un briefing sul Coronavirus svoltosi a Ginevra, ha dichiarato che questa infezione virale è 10 volte più letale dell’influenza. Queste sono state le sue parole: “Solo un vaccino sicuro ed efficace potrà interrompere la trasmissione del virus. I dati che provengono da diversi Paesi del mondo ci hanno permesso di farci un’idea più chiara del virus. Dunque possiamo dire che è 10 volte più mortale del virus responsabile dell’influenza del 2009”. La pandemia del 2009-2010 a cui fa riferimento Ghebreyesus è quella dell’influenza suina, chiamata anche H1N1, che provocò circa 18mila morti nel mondo e centinaia di migliaia di contagi.

Il direttore dell’Oms ha puntualizzato che, vista la facilità con la quale questa infezione virale si diffonde e vista la sua letalità, sarà importante allentare le misure restrittive poco alla volta, gradualmente. Infatti, ha spiegato che in alcuni paesi i casi di COVID-19 raddoppiano ogni 3-4 giorni. Il virus accelera molto velocemente, ma decelera molto più lentamente. Sarà, dunque importante, prima di tornare ad una semi normalità, riuscire a tracciare accuratamente tutti i contatti in modo da evitare una seconda ondata di contagi.

Per quanto riguarda il tanto discusso uso delle mascherine, è intervenuto David Nabarro, il portavoce dell’OMS. Nabarro – riferisce Fanpage – ha dichiarato che, finché non saremo del tutto fuori dall’epidemia sarà opportuno indossarle. E quando potremo dirci fuori dall’epidemia? Di certo non prima dell’arrivo del vaccino. Infatti – ha specificato Nabarro – il virus non andrà via e non sappiamo se le persone che lo hanno contratto e sono guarite, rimarranno immuni. Non si sa con certezza nemmeno quando sarà pronto il vaccino anche se il farmacologo Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, già la settimana scorsa dichiarava che potrebbe essere disponibile già per la fine di quest’anno.

Tuttavia, a fine febbraio, quando i decessi non avevano ancora raggiunto questo numero allarmante in Italia, l’Oms concordava con la dottoressa Gismondo. Infatti – riportava Open – lo stesso direttore generale Ghebreyesus, durante un meeting con i ministri della Sanità, dichiarava: “Più dell’80% dei contagiati ha una malattia lieve e guarisce. L’altro 20% ha bisogno di cure intensive. Solo nel 2% dei casi segnalati il Coronavirus è letale”. Inoltre si evidenziava che i decessi avvenivano in concomitanza con età avanzate e a patologie pregresse. Dunque, a fine febbraio, la linea dell’Oms era uguale, o comunque molto simile, a quella della virologa Gismondo.

Fonte: Fanpage, Ansa, Open

